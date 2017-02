El núcleo duro de Iglesias copará los principales cargos en la ejecutiva

El Consejo Ciudadano estatal de Podemos, máximo órgano entre asambleas, va a aprobar hoy el nuevo diseño de su ejecutiva, en la que el núcleo duro de Iglesias ocupa los puestos clave y sólo hay tres integrantes del sector `errejonista`, según confirman a EFE fuentes de la formación morada.



Íñigo Errejón, que dejará de ser el portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, mantendrá un asiento en la cúpula directiva, aunque con menos peso que la Secretaría Política que antes dirigía, que desaparece.



Sólo dos `errejonistas` más entran en la dirección, según la propuesta que saldrá hoy aprobada por "mutuo acuerdo" en el Consejo Ciudadano, tal y como ha confirmado Errejón a su llegada a la reunión.



Estos serán los integrantes del Consejo de Coordinación, la ejecutiva:



1.- Pablo Iglesias: secretario general.



2.- Irene Montero: secretaria de Acción en el Congreso y Portavoz, cargo este último en el que sustituye a Íñigo Errejón.



3.- Pablo Echenique: el secretario general de Podemos Aragón renueva como responsable de Organización y ahora también de Programa.



4.- Gloria Elizo: es vicepresidenta cuarta del Congreso y entra en la ejecutiva como secretaria de Acción Institucional.



5.- Íñigo Errejón: hasta ahora secretario político y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso ve disminuidos sus poderes en la dirección. Ocupará ahora la Secretaría de Análisis Estratégico y Cambio Político.



6.- Noelia Vera: diputada por Cádiz y periodista, será la nueva secretaria de Participación.



7.- Rafael Mayoral: abogado de la PAH y diputado, repite en la dirección como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular.



8.- Sofía Castañón: poetisa, diputada asturiana y desde hoy secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBi en la ejecutiva de Podemos.



9.- Pablo Bustinduy: era una de las apuestas seguras, uno de los `errejonistas` cuya permanencia en la ejecutiva no estaba en cuestión. Es portavoz en la Comisión de Exteriores del Congreso y seguirá al frente de la Secretaría de Internacional de Podemos.



10.- Idoia Villanueva: senadora autonómica de Podemos por Navarra, ocupará la Secretaría de Coordinación Ejecutiva del Consejo Ciudadano Estatal.



11.- Miguel Urbán: el eurodiputado de la corriente Anticapitalistas es desde hoy secretario de Acción en el Parlamento Europeo.



12.- Meri Pita: la líder del partido en Canarias y diputada por Las Palmas, será la responsable de la Secretaría de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial.



13.- Juan Manuel del Olmo: diputado por Valladolid y secretario general adjunto del grupo parlamentario, este informático, consultor de Tecnologías de la Información asume la nueva Secretaría de Comunicación y Tecnologías de la Información.



14.- Pilar Garrido: profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y senadora de Podemos por Gipuzkoa, será la titular de la Secretaría de Políticas Sociales de nueva creación.



15.- Auxiliadora Honorato: es la tercera `errejonista` en la ejecutiva. Repite en la dirección pero cambia de cartera; de la Secretaría de Acción Institucional pasa a la nueva de Administraciones Públicas.



A estos integrantes de la ejecutiva se sumará como miembro "invitado" Nacho Álvarez, quien junto con Carolina Bescansa optó por no concurrir en las listas a la dirección al no haberse conseguido la unidad entre Iglesias y Errejón.



Álvarez no tendrá un nombramiento orgánico, pero seguirá actuando como responsable de Economía, puesto que desempeñaba en la dirección saliente.