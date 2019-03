El plan post 1-O se halló en la papelera de un asesor de Junqueras

La Guardia Civil encontró ocho folios en pedazos en una papelera dentro del cuarto de la fotocopiadora del despacho de un alto cargo del Govern de Carles Puigdemont que reflejaban los "escenarios posteriores al referéndum" del 1 de octubre y que su secretaria intentó destruir por orden de su jefe.

Se trata del entonces secretario de Hacienda del Govern, Josep Lluís Salvadó, que al conocer de boca de su secretaria que los agentes estaban en su despacho, le dijo: "Entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa y tírala al patio".

"Ya he cogido algunas, las he metido en la caja de aguas, pero está aquí la Guardia Civil y no me da tiempo", le contestó su subordinada.

Un episodio que obra en el sumario de un juzgado de Barcelona en el que está investigado Salvadó y que este martes ha revivido el Tribunal Supremo con la declaración en el juicio del "procés" del jefe del dispositivo judicial que registró el domicilio y el despacho del estrecho colaborador de Oriol Junqueras.

Entre los documentos que la secretaria trató de destruir, el agente ha señalado que hallaron ocho "folios rotos" en una papelera que detallaban los "escenarios posteriores al referéndum" y que los dividía "en cuatro fases: noche electoral, recuento y proclamación formal, transitoriedad jurídica y proceso constituyente".

Durante ese registro, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2017 a varias manzanas de la Consejería de Economía, hubo un "pequeño forcejeo" a raíz de que Oriol Junqueras se personase acompañado de unas 10 personas, alguna grabando con un móvil.

Pese a que los agentes le dijeron que no podía tener contacto con Salvadó, Junqueras "hizo caso omiso, lo saludó, se abrazaron o se dieron la mano" y mantuvieron una breve conversación.

"No hubo ningún enfrentamiento pero bueno, hubo un pequeño forcejeo", ha dicho el agente.

Ha precisado que no tuvieron dificultades durante el registro, si bien ha recordado que poco antes de las 18.00 horas los agentes comenzaron a escuchar "gritos y vítores" a favor de la independencia y en contra de la Guardia Civil, a los que, según ha dicho, llamaban "fascistas, golpistas y terroristas".

Del registro de Salvadó sacaron "dosieres, archivadores, carpetas, libretas, material informático" y, en concreto, hubo "una carpetilla azul con la tarjeta de la Agencia Tributaria" que les llamó la atención.

Bajo el título de "escenario de guerra" y "escenario de guerrilla", las "dos hojas manuscritas" detallaban las medidas que podía tomar el Estado ante el "desafío independentista y las vías de subsistencia" con las que podía responder Cataluña.

También hallaron documentos relativos a la organización de una agenda propia, medidas para conseguir un reconocimiento internacional o para llegar a un Estado propio; y en su domicilio encontraron documentos con títulos como "El catastro en Cataluña en el momento de la desconexión" o "Inventario de los bienes inmuebles del Estado en Cataluña".

El agente también realizó la inspección de "los vehículos devastados", que aparecieron sin "sillones" y llenos de basura tras la concentración del 20-S, y donde hallaron un bolso y una riñonera que habían perdido dos personas.

"El problema es que cuando yo visioné las grabaciones, esa persona era una de las que más hostigaron a los miembros de la Guardia Civil que estaban haciendo su trabajo", ha dicho.