PNV pierde un escaño en Vizcaya en favor de EH Bildu y se queda con 28 parlamentarios

El PNV ha perdido un escaño en Vizcaya que pasa a EH Bildu tras el recuento definitivo del escrutinio tras las elecciones del pasado domingo, por lo que los jeltzales se quedan con 28 parlamentarios y la coalición soberanista con 18, según han informado los representantes legales de EH Bildu en la Junta Electoral de Vizcaya.



En el recuento definitivo, el ultimo escaño de Vizcaya recae de este modo a favor de EH Bildu por 483 votos, por lo que la coalición soberanista suma cinco y el PNV se queda con 11 en este Territorio. En la noche electoral, la formación jeltzale había logrado el último escaño por Bizkaia, con una diferencia de 80 votos respecto a la coalición soberanista.



La pérdida del escaño jeltzale en Vizcaya se produce pese a que habían obtenido el mayor respaldo entre los electores del Territorio que residen en el extranjero de forma permanente, al lograr 494 papeletas frente a las 220 logrados por EH Bildu.



Sin embargo, tras el escrutinio definitivo, el número de votos emitidos en Vizcaya el pasado domingo día 25 ha ascendido a 573.133, de los que 2.495 fueron nulos. Asimismo, se contabilizaron 3.848 votos en blanco.



De este modo, el PNV ha obtenido en Bizkaia 238.581 votos, EH Bildu 99.610, Elkarrekin Podemos 84.195, el PSE-EE 66.505, el PP 55.128 y Ciudadanos 10.963. También se han contabilizado 3.484 blancos y 2.495 nulos.



RECLAMACIONES Y NULOS



Pese a que con las cifras del recuento CERA, el PNV mantenía el escaño por Bizkaia, a lo largo de la mañana se han producido las reclamaciones de los diferentes partidos por errores a la hora de trasladar los resultados de las distintas mesas electorales del Territorio vizcaíno, así como por votos inicialmente considerados como nulos, según ha precisado EH Bildu.



Fuentes de esta formación han señalado que han impugnado más de 20 mesas electorales por distintos errores y que, finalmente, teniendo en cuenta las reclamaciones de todos los partidos, el resultado ha sido 483 votos más para EH Bildu en Vizcaya, lo que le otorga un escaño más. En Bizkaia, el escrutinio final ha determinado que EH Bildu sume finalmente 99.610 votos en Vizcaya.



EH Bildu ha precisado que los errores se habrían producido en diversas mesas del Territorio a la hora de transcribir los resultados que recogen las actas y que se transmiten erroneamente en los resultados provisionales.



MESA DE BERMEO



Entre las mesas que ha reclamado la formación liderada por Arnaldo Otegi se encuentra una situada en un colegio electoral de Bermeo, contra la que EH Bildu tiene previsto interponer recurso después de que la Junta Electoral no haya aceptado inicialmente su reclamación.



El acta de escrutinio de ésta se encontraría en blanco, pero la Junta Electoral ha acordado no dar validez a la reclamación aportada por EH Bildu, ya que "la certificación no puede prevalecer frente al acta". Pese a todo, desde EH Bildu han confirmado que tienen previsto seguir adelante con su reclamación. En todo caso, ha asegurado que no es "determinante" para el resultado.



La pérdida del escaño jeltzale provoca que EH Bildu y Elkarrekin Podemos superen en escaños a los que tiene en solitario el PNV, ya que la coalición soberanista pasa a tener 18 que, sumados a los 11 de la coalición en la que se integra la formación morada, dan un total de 29 frente a los 28 de la formación jeltzale.



Además, este cambio conlleva que el PNV ya no sume mayoría absoluta con el PSE-EE, que tiene nueve representantes, en el caso de que llegaran a un acuerdo. Ambos sumarían ahora 37, por lo que se quedarían a un escaño de la mayoría absoluta. Lo mismo ocurriría con los nueve parlamentarios del PP.



Esta variación también hace que EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE sumen los 38 representantes que otorgan la mayoría absoluta en el Parlamento vasco.



Concluido el escrutinio, EH Bildu, en su cuenta oficial de twitter, ha realizado pasadas las 15.00 horas un llamamiento a celebrar este viernes a las siete de la tarde en el EHBilgune de Bilbao el quinto escaño por Vizcaya, que le otorga un total de 18 representantes en el Parlamento vasco.



El portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la cabeza de lista de la coalición por Vizcaya, Jasone Agirre, darán a conocer en ese acto su valoración tras lograr un escaño más. Por su parte, el PNV, por ahora, no se ha pronunciado.



RECUENTO VOTO CERA



En el recuento del voto CERA en Vizcaya, el PNV ha obtenido el mayor respaldo entre los electores de Vizcaya que residen en el extranjero de forma permanente, al obtener 494 papeletas frente a las 220 logradas por EH Bildu.



Con un total de 2.306 solicitudes residentes en el extranjero ausentes, 494 papeletas han correspondido al PNV, 253 a Elkarrekin Podemos, 220 a EH Bildu, 210 al PP, 163 al PSE y 59 a Ciudadanos. El resto de los votos han correspondido a otros partidos y coaliciones.



El Álava, con un voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) de 362 personas, 83 ha correspondido al PNV, 79 a Elkarrekin Podemos, 69 a EH Bildu, 57 al PP, 34 al PSE y 20 a Ciudadanos. El resto se han distribuido entre otras opciones.



En Guipúzcoa, el número de votantes ha sido de 1.437, además de dos en blanco y uno nulo. De esos votos, 482 han recaído en EH Bildu, 323 en el PNV, Elkarrekin Podemos ha obtenido 285, el PP 144, el PP 135 y Ciudadanos 34. El resto se han repartido entre otras formaciones.