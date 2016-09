PP y Ciudadanos reclaman al PSOE "superar ya" su crisis para desbloquear el Gobierno

El PP y Ciudadanos han evitado hoy comentar la crisis interna que vive el PSOE, pero han instado a este partido a superarla ya para que actúe con responsabilidad y permita que se desbloquee la situación política con una investidura que evite las terceras elecciones.



En medio del revuelo provocado por las críticas del expresidente del Gobierno Felipe González a Pedro Sánchez y por la dimisión de 17 miembros de la ejecutiva del PSOE, se han sucedido voces en otras formaciones pidiendo una solución que permita atender los intereses generales.



Así, el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, han apelado a la trayectoria del PSOE y a su papel fundamental en la democracia española.



Hernando no ha querido entrar en las críticas de González a Sánchez ni en comentar la posibilidad de que su salida de la Secretaría General del PSOE facilitase la formación de un nuevo gobierno y ha asegurado que lo que desea es que se desbloquee la situación.



Para ello, pide que haya un PSOE con el que se pueda dialogar con el fin de superar "el no, no y no" y lograr un "sí, sí y sí" que asegura que desea la mayoría de españoles.



Pablo Casado ha subrayado, por su parte, que el PSOE es "absolutamente imprescindible" y no puede llevar a España a unas terceras elecciones antes que dejar gobernar al PP, como ha recordado que dijo ayer Sánchez.



Aunque respeta los procedimientos internos del PSOE, ha precisado que al PP no le afecta, pero le preocupa, que el líder socialista diga que no dimitirá pese a que su propuesta no prospere en el Comité Federal del sábado y que seguirá "sometiendo a todos los españoles a una tensión que debería ser sólo interna de los socialistas".



Respecto a las críticas de González a Sánchez, se ha limitado a expresar su máximo respeto por la labor del exlíder socialista y por la mayoría de sus posicionamientos como expresidente.



Hernando y Casado han hecho estas declaraciones durante su asistencia a un foro protagonizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha planteado una reforma del sistema electoral para garantizar la estabilidad parlamentaria y facilitar la formación de un gobierno con medidas como una mayoría reforzada del partido más votado.



Desde el propio PSOE ha habido voces en favor de una reforma legal que facilite la formación de un gobierno.



En concreto, ha sido el diputado Odón Elorza quien en su cuenta de Twitter ha planteado la posibilidad de una reforma exprés del artículo 99 de la Constitución para que la forma de votación de la investidura sea similar a la que existe en el Parlamento vasco para elegir a lehendakari.



En la Cámara vasca no se puede votar en contra de un candidato a la investidura como lehendakari, sino sólo a favor, abstención o en blanco, y, por consiguiente, se facilita la elección de un presidente.



Por parte de Ciudadanos, su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que Sánchez mantenga el bloqueo de España por un "interés personal" como es el de "no perder la silla" en su partido, y se ha reafirmado en que es "absolutamente inviable" formar un gobierno alternativo.



Arrimadas no ha querido entrar a valorar las crisis internas de otras formaciones, pero ha calificado de "enorme irresponsabilidad" que haya dirigentes que piensen más en su cargo que en España y sus ciudadanos.



El portavoz de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que una alternativa de gobierno con PSOE y Podemos es hoy "ciencia ficción" porque ni la han planteado ni ellos mismos saben lo que quieren.



A la espera de la evolución de los acontecimientos, Felipe González ha pedido "no satanizar" al PP aunque Mariano Rajoy sea "un muy mal candidato" y pese a considerar que se trata de "el único animal que avanza sin moverse".



Al expresidente del Gobierno y ex secretario general socialista se ha referido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha recordado que en su día ya advirtió a Sánchez de que se "cuidara" de él.



Es evidente, a su juicio, que González trata de empujar al PSOE hacia la derecha y está más cerca del PP que de Podemos con su idea de abstenerse en la investidura de Rajoy.



Son declaraciones en una jornada en la que más de 2.000 firmantes entre intelectuales, artistas, políticos, sindicalistas o profesionales del periodismo o de la universidad, han suscrito un manifiesto en el que reclaman la formación de un "gobierno de progreso" por medio de un acuerdo del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.