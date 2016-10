Rajoy admite ante Rivera que hay "mucho que pactar"

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido y aceptado la llamada al diálogo que le ha hecho el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate de investidura que se celebra en el Congreso y ha admitido que en la nueva legislatura hay "mucho que pactar", pero al mismo tiempo le ha advertido contra la derogación de leyes que él considera fundamentales y contra un aumento del gasto, por lo que le ha pedido "ayuda" para evitar "contrarreformas".



Así ha respondido Rajoy al presidente de la formación naranja, a quien le ha agradecido en primer lugar y en varias ocasiones el apoyo a su investidura. A su juicio, los 170 diputados con los que se presenta hoy ante el Congreso, a seis votos de la mayoría absoluta, "han contribuido a que las cosas cambien" y se eviten terceras elecciones.



El presidente en funciones se ha comprometido a poner en marcha las medidas pactadas por el PP y Ciudadanos, se ha abierto a negociar otras nuevas y a buscar un acuerdo más amplio en el Congreso, pero al mismo tiempo ha advertido contra el riesgo que en su opinión supondrá "liquidar todas las reformas de la última legislatura" y "gastar lo que no se tiene".



Ha añadido otras tres prioridades a las que no se puede "renunciar", le ha dicho a Rivera: aprobar unos nuevos Presupuestos para 2017, cumplir la senda de estabilidad pactada con Bruselas y dotar "de un mínimo grado de estabilidad al Gobierno".



LAS "COSAS BUENAS" DE LA LOMCE



El presidente ha insistido en su intención de dialogar, pero al mismo tiempo ha defendido reformas como la del sistema financiero, la energética, la de las administraciones públicas, la ley de estabilidad, la reducción del déficit público, la ley de unidad de mercado y la LOMCE, de la que ha dicho que tiene "cosas buenas" y que no tiene que ser derogada, sino reformada.



"No siga, que me pienso el voto", le ha replicado después Albert Rivera, para quien la ley educativa, la reforma energética y la política en I+D+I han sido especialmente negativas, así como la reforma del Impuesto de Sociedades. "No tema, no venimos ni a hacer parches ni contrarreformas, queremos modernizar el país sin dogmatismos. Cuente con nosotros si está dispuesto a hablar con esta Cámara", le ha dicho al candidato `popular`.



Rivera ha respondido a la apelación del candidato de no subir el gasto que Ciudadanos plantea medidas con contrapartidas de ingresos, que permiten pagarlas, y sobre la derogación de leyes, ha defendido cambiar "aquello que no funciona" como es el caso, ha insistido, de la ley educativa.



El portavoz ha ofrecido además negociación para redactar los próximos Presupuestos de 2017, partiendo del acuerdo de investidura entre ambos partidos y tratando de sumar al PSOE en los cien asuntos que comparten su pacto actual con el PP y el previo con los socialistas. "Cumpla lo que está en el papel y ya tenemos Presupuestos", le ha dicho a Rajoy.



DORMIRSE O NO



El líder de Ciudadanos ha instado al PP a "cambiar el rumbo" y a ser ambicioso. "No nos conformemos porque nos dormimos", le ha dicho al candidato `popular`.



"Yo no me duermo, señor Rivera, y no me conformo", le ha espetado Rajoy, que ha reconocido que se le acusa generalmente de no moverse. El candidato ha reivindicado el trabajo de su gobierno, "que no se hace estando uno quieto", aunque también ha añadido que "si pudiera hacerse sin moverse" se habría quedado "sentado tranquilamente".