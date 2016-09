El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha hecho un llamamiento a la unidad desde Oporto (Portugal) durante la inauguración de una exposición sobre el pintor Joan Miró, a la que también ha asistido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.



"La integración, la interconexión, la unión, son los signos de nuestro tiempo", ha subrayado el presidente español, quien ha enfatizado al respecto que "la disgregación solo conduce a la irrelevancia, cuando no a la impotencia".



Rajoy ha coincidido este viernes con el presidente catalán, con quien se ha saludado y ha conversado brevemente, en el que supone su primer encuentro desde que Puigdemont anunció el miércoles su voluntad de convocar un referéndum de independencia en septiembre de 2017 tenga o no el aval del Estado.



Durante su intervención desde el Museo Serralves de Oporto, el jefe del Ejecutivo ha puesto como ejemplo la relación de vecindad entre España y Portugal y, en esta línea, ha subrayado el mensaje que ya lanzó recientemente desde la cumbre de Bratislava (Eslovaquia) para alertar de que en un mundo globalizado como el actual "la disgregación solo conduce a la irrelevancia, cuando no a la impotencia".



En este sentido, ha recordado que la "integración, la interconexión y la unión son los signos de la historia nuestro tiempo" pero, sobre todo, ha recalcado, "del interés de nuestros ciudadanos".



RELACIÓN CON PORTUGAL



En la misma línea de elogiar las buenas relaciones hispano-lusas, el también líder del PP ha recalcado que esta "convivencia ibérica" es "un ejemplo poderoso y un mensaje que enviamos al resto de las naciones". "Y nuestro deber como gobernantes y ciudadanos, es dar a esa gran labor continuidad", ha apostillado.



"Nuestra historia común es profunda y prolongada hasta el punto de que España no puede comprenderse a sí misma sin su relación con Portugal ni Portugal puede comprenderse a sí misma sin su relación con España", ha subrayado Rajoy.



Para el jefe del Ejecutivo, "en el mundo hay muy pocos casos, si es que hay alguno, de vecindad tan rica, tan beneficiosa y tan modélica" como la que comparten España y Portugal. "Nunca nuestras economías, sociedades, culturas y ciudadanos han estado más conectados", ha apostillado.



JOAN MIRÓ, EJEMPLO DE LIBERTAD



La inauguración de la muestra `Joan Miró: Materialidad y Metamorfosis` también ha contado con la presencia de los altos dirigentes de Portugal: el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, António Costa.



Ante ellos, el presidente español, que ha puesto al pintor catalán como ejemplo de libertad, se ha mostrado convencido de que la muestra será un "gran éxito" y se ha felicitado de que la muestra permanezca de forma definitiva en Oporto. "No podía estar en mejor lugar y en mejores manos", ha subrayado.



La exposición cuenta con 84 piezas del pintor, la mayoría de ellas inéditas. Forman parte de una colección de Miró que el Estado francés adquirió en 2008 tras la nacionalización del Banco Portugués de Negocios, abarcan un periodo de seis décadas --de 1924 a 1981-- e incluyen seis pinturas sobre conglomerado de 1936 y seis paneles elaborados a partir de la superposición de tejidos de 1973.