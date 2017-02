Sánchez avisa al PP sobre presupuesto: "No confundan gobernar con chantajear"

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha avisado hoy al PP de que si la opción que encabeza para las primarias gana "no va a haber votos socialistas para políticas de derechas", en referencia a los presupuestos del Estado, y ha pedido a sus dirigentes que "no confundan gobernar con chantajear".



Ante unas 1.700 personas que han llenado la Cúpula del Milenio de Valladolid, Sánchez ha remarcado la idea de que la "encrucijada" que vive el PSOE sólo tiene "dos caminos" de salida, el "partido autónomo" y de "izquierdas" que representa su candidatura y el que ofrece "la Gestora, que es igual a un PSOE en tierra de nadie".



Por esta razón, ha rechazado las "amenazas de Rajoy y de la derecha" sobre la posición que mantendrá el PSOE en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, ante la que ha garantizado que si gana las primarias no habrá apoyos socialistas para "políticas de derechas".