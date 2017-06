Sánchez e Iglesias buscarán pactos puntuales

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, han abierto hoy la puerta a una colaboración parlamentaria en materias concretas, y en aras de esos acuerdos la formación morada ha aparcado su exigencia inicial de marcar plazos para "desalojar" a Mariano Rajoy del Gobierno.

El resultado más tangible de la reunión de alrededor de hora y media que han mantenido en el Congreso Sánchez e Iglesias, es que buscarán acuerdos parlamentarios con la creación de equipos de trabajo que negociarán asuntos como el techo de gasto, el salario mínimo o las pensiones.

Reuniones que se producirán en julio y que se encargarán de organizar y coordinar las portavoces parlamentarias del PSOE, Margarita Robles, y de Unidos Podemos, Irene Montero, y en las que de momento la moción de censura contra el Gobierno del PP no estará sobre la mesa.

Podemos aplaza ahora esa "urgencia", aunque no descarta convencer a Sánchez en un futuro para el que prefiere no marcar plazos ni dar ultimátum porque cuenta como "avances" los pasos que va dando el PSOE en temas como el tratado comercial de la UE con Canadá (CETA) o la plurinacionalidad.

Es más, el secretario general de Podemos asume que existen "diferencias estratégicas" y que los socialistas necesitan ir "más lento".

Diferencias estratégicas que ha confirmado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al explicar que en la reunión no se ha abordado la posibilidad de una nueva moción de censura y que ahora mismo "no se dan" las condiciones para que pudiera salir adelante.

Los socialistas creen que no tiene sentido presentar otra moción si no es para "ganarla" y demostrar que hay una mayoría alternativa "clara". "Y en este momento no la hay", ha dicho Ábalos.

Iglesias, por su parte, no contempla que Ciudadanos esté entre las fuerzas con las que se pueda buscar una alternativa de Gobierno, y sólo ve la posibilidad de acuerdos puntales con el partido de Albert Rivera.

Por eso, ha instado al PSOE a explorar la vía del pacto con las fuerzas nacionalistas y a no "criminalizar" a ERC.

Los socialistas, por el contrario, están dispuestos a contar con ERC en los acuerdos del día a día parlamentario, pero no buscarán con los republicanos catalanes una mayoría alternativa, porque su intención es "marcharse de España" y no se puede formar un nuevo Gobierno para el país con quienes pretenden la independencia, ha recalcado Ábalos.

En cualquier caso, Iglesias dice que es optimista y que las expectativas que abre esta reunión son que puede haber un PSOE "más cerca de Podemos" si pasan de los discursos que "suenan bien" a los hechos.