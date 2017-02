Los sindicatos vuelven a la calle para reclamar "empleo y salarios dignos"

Los sindicatos CCOO y UGT inician este domingo una campaña de movilizaciones para reclamar subidas salariales y de las pensiones ante la pérdida de poder adquisitivo debido al repunte de la inflación, y que comenzará con manifestaciones, concentraciones y actos sindicales de diversa naturaleza en más de 40 ciudades de España.



El foco principal de este primer acto de movilizaciones tuvo lugar en Madrid, con la manifestación que encabezarán los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, y que desde la Plaza de Neptuno llegará a Sol bajo el lema "Stop al encarecimiento de la vida. Empleo y salarios dignos".



Las organizaciones entienden que ni el Gobierno del PP ni las organizaciones empresariales pueden "escurrir el bulto" ante la "descontrolada" subida de los precios --con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo-- y el aumento de la desigualdad.



Por ello, reclaman al Gobierno y a la patronal que "muevan ficha" y sean sensibles a sus reivindicaciones, entre las que se encuentran también la instauración de una prestación de ingresos mínimos y la derogación de las reformas laborales, entre otras demandas.



PROTESTAS ANTE LA PATRONAL LA PRÓXIMA SEMANA



La segunda de las protestas organizada por los sindicatos tendrá lugar el próximo 22 de febrero en forma de concentraciones ante las sedes de la organizaciones empresariales en toda España para desbloquear la negociación colectiva, empezando por el acuerdo interconfederal de convenios para 2017.



En la presentación de esta campaña de movilizaciones, los sindicatos explicaron que habían remitido "propuestas precisas" a la patronal sobre la evolución salarial de este año, proponiendo incluso extender su vigencia dos o tres más, sin obtener respuesta. "El tiempo se ha agotado. Estamos en los minutos de prórroga y es el momento de definir si va a haber o no acuerdo", señaló el dirigente de CCOO, Fernández Toxo.



En todo caso, haya o no acuerdo, los líderes sindicales subrayaron su intención de impulsar la negociación colectiva en las empresas con las bandas salariales propuestas a la patronal (entre el 1,8% y el 3%), rechazando cualquier propuesta de subida salarial que parta del 0%.



Los sindicatos también se movilizarán el día 22 en el sector público, con una posible concentración ante el Ministerio de Hacienda, y proseguirán sus movilizaciones en marzo, con protestas y actos centrados en la negociación colectiva, a falta aún de concretar la fecha.



NO DESCARTAN UNA HUELGA GENERAL MÁS ADELANTE.



Sobre la posibilidad de ir a una huelga general, los dirigentes de CCOO y UGT no han descartado ningún escenario. De momento, esperan que estas movilizaciones logren arrancar del Gobierno y de los empresarios una respuesta satisfactoria, y en caso contrario, han anunciado que diseñarán "nuevos escenarios de movilización hasta cambiar la situación".



"Ha habido un tiempo más que razonable para que las patronales y el Gobierno pudieran mover ficha", señaló esta semana el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que pidió a la ciudadanía que saliera a la calle para apoyar las reivindicaciones sindicales porque el actual "es un momento clave".