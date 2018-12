Valerio cree que "para nada" es momento de adelantar elecciones generales

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha dicho este lunes que cree que los resultados de las elecciones en Andalucía son algo "negativo" por lo que supone la entrada de la extrema derecha de VOX en el arco parlamentario regional y por la pérdida de votos para el PSOE, pero ha concluido que "para nada" esto supone que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deba adelantar las elecciones generales.



"Para nada veo que sea el momento de adelantar las elecciones, tenemos muchas cosas por hacer", ha declarado Valerio a la prensa en Bruselas, a donde ha viajado para reunirse con la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen.

La ministra ha insistido en que el Gobierno, que está a punto de cumplir medio año, ha demostrado querer "trabajar para mejorar muchas cosas" y "recuperar derechos perdidos", razón por la que no cree que toque adelantar las elecciones

Sobre la situación en Andalucía, Valerio ha confiado en que los doce diputados que VOX ha obtenido y que le permiten, por primera vez, tener representación parlamentaria, sirva para encender "las luces de alarma" y que los votantes acudan a próximas citas para apoyar partidos "que defienden los principios constitucionales".



"En España no había ocurrido hasta ahora, la primera alarma ha surgido en las elecciones andaluzas y creo que puede influir, pero en positivo. Creo que se han encendido las luces de alarm", ha dicho la ministra en alusión a que con VOX la extrema derecha sume varios escaños.



Así ha confiado en que quienes "no quieran que estos partidos sigan ganando peso" sean conscientes de que "la abstención no es buena" y acudan a votar para apoyar fuerzas constitucionalistas en las elecciones europeas y autonómicas de mayo de 2019. "Puede ser una altavoz, a lo mejor algunos hoy se están arrepintiendo de no haber ido a votar", ha concluido.



Preguntada por si el PSOE estaría dispuesto también a apoyar un gobierno de partidos que no han sido sus socios tradicionales, como ocurre en otros países de Europa para establecer un `cordón sanitario` contra la extrema derecha, Valerio ha apostado por que "partidos como Ciudadanos, como Podemos, PP y PSOE se pongan de acuerdo para poner pies en pared e intentar evitar que VOX adquiera más predicamento de lo que acaba de adquirir".

Valerio ha dicho que a pesar de que los resultados "no son buenos" para el PSOE, el partido socialista sigue siendo "la fuerza más votada" y ha recordado la llamada de la líder del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, a intentar "aunar todas las fuerzas constitucionalistas"

El que VOX cuente con doce diputados en el Parlamento andaluz "no es una buena noticia para la democracia" en España, ha insistido la ministra, quien ha confiado que el peso que puedan tener en la toma de decisiones "real" sea el "menor posible".



"Esperemos que otros partidos como el PP o Ciudadanos tomen nota de esto también y se sumen a tener un sentido de la responsabilidad y dar una salida que sea buena para Andalucía y para sus gentes", ha añadido.