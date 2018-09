15/09/2018: ¿el día que nadie quiere recordar en Wall Street?

Aquel día de hace 10 años, fue un punto de inflexión de no retorno en una nueva gran crisis, aunque en ese momento no lo vivimos tan cercano ya que en Europa lo peor aún estaba por llegar.

El colapso del sistema financiero que se llevó por delante el 50% del valor de Wall Street, para algunos, es la señal de que las crisis se repetirán tozudamente a lo largo de la historia y para otros es la manera de corroborar nuevamente el recorrido siempre alcista a largo plazo de los mercados. Pero ¿qué podemos aprender nosotros como inversores?...

EL TIEMPO ES UN ALIADO

En varias ocasiones os he insistido de que el mejor aliado que tenemos para ver crecer nuestros ahorros es el tiempo, cuanto mayor plazo le demos a nuestros objetivos y en definitiva a nuestra inversión (ahorros para jubilación, universidad de los hijos etc.), menor será el esfuerzo de ahorro que será necesario en el presente y mejores los resultados de rentabilidad en el futuro. Es por eso que hoy no quería dejar escapar esta oportunidad para analizar y compartir con vosotros, diez años después, los momentos buenos y malos que muchos inversores hemos pasado durante esta etapa, y ver el resultado final.

Para ello, he tomado los datos de los dos principales índices del mercado americano (DOW JONES y S&P 500) desde septiembre de 2008 hasta hoy y, curiosamente, tal y como se puede comprobar en la grafica que acompaña a este artículo, su evolución se podría resumir de la siguiente forma:

Ambos índices han tenido un comportamiento similar. Desde el nivel previo a ese 15 de septiembre en que los mercados empezaron a caer, hasta el nivel más bajo alcanzado en marzo del año siguiente, los mercados cayeron en torno a un 45%, es decir, quien tuviera 10.000€ invertidos en aquel momento en empresas americanas, en 6 meses hubiera visto como su inversión se quedaba en 5.500€... que susto!!!, ¿verdad?, pues bien, veamos que pasó a continuación; de no habernos puesto nerviosos y de haber mantenido nuestra inversión sin ningún cambio, tan sólo 21 meses después habríamos recuperado íntegramente nuestra inversión inicial y hoy, diez años más tarde, sin ningún esfuerzo y simplemente dejando nuestros ahorros en manos del tiempo y del interés compuesto, veríamos nuestros 10.000€ convertidos en 23.000€, un 130% más, lo que supone con una rentabilidad media de un 13% anual, y todo esto incluso habiendo soportado una caída inicial de un 45%. Increíble!!!!

SABER GUARDAR LA CALMA

Pero es más, si tienes claro tu objetivo, guardas las calma, sabes ver oportunidades dónde otros sólo ven el final, y hubieras incrementado tu inversión en el momento de mayor caída con otros 10.000€, hoy estarías recogiendo 65.500€, tus ahorros se habrían incrementado un 227,5% en el período o lo que es lo mismo un 22,75% de media anual.

Por todo esto, es conveniente recordar que: 1) el mejor aliado para tus inversiones es el tiempo, cuanto más plazo le des a tu inversión mejor será el resultado final y menor el esfuerzo necesario para alcanzarlo, 2) seguro que aparecen sustos por el camino, no deben preocuparte, no desvíes nunca la vista de tu objetivo final, retirarse perdiendo es siempre la peor decisión, 3) si mantienes recursos líquidos incrementa tu inversión cuando el resto sólo vea la tormenta, seguro que en poco tiempo volverá a salir el sol, 4) si te cuesta mantener la calma, descarga esta inquietud en tu planificadora financiera que ella te acompañe en la trepidante aventura de gestionar tus finanzas personales.

Después de toda esta reflexión, vuelvo a la pregunta con que abría este post 15/09/2008: ¿el día que nadie quiere recordar en Wall Street? , ¿vosotros creéis que nadie querrá recordarlo?, después de este pequeño análisis estaréis de acuerdo conmigo que muchos inversores a uno u otro lado del Atlántico, sin duda alguna lo recordarán....