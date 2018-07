Ángel Castro: "Yocuido no es una aplicación más"

Ángel Castro lleva ya muchos años en el sector de la asistencia a personas y ha decidido dar un paso más y poner la tecnología al alcance de la actividad. Es el cofundador de Yocuido, una aplicación descargable al móvil que se configura como una gran base de datos en la que están familias o empresas que buscan cuidadores y candidatos que se ofertan. El sistema trabaja con una gran base de datos que cruza para dar la mejor solución a ambas partes. De momento el goteo de altas es constante.

¿Cuánto tiempo gestando este proyecto?

Desde el primer momento que monté la empresa detecté la necesidad, aunque la tecnología no nos acompañaba en ese momento porque antes se utilizaba el sistema de mensajería SMS que conllevaba un gasto y era muy difícil interactuar con los usuarios en tiempo real. Con el paso del tiempo los terminales móviles incorporaron una tecnología que nos facilitaron el proceso. En ese momento vi que se podía interactuar con usuarios y trabajadores y es ahí cuando surge la posibilidad. Además, cuando alguien tiene una necesidad de solicitar asistencia de una persona, con cuidados especiales, no solemos tener un mes para resolver esta situación porque se necesita una solución inmediata. La familia llama y necesita una solución con urgencia y tener una base de datos como la que tenemos garantiza una respuesta rápida a la necesidad de un futuro cliente.

¿Cuánto tiempo testando el funcionamiento y cómo explicaría al gran público la operativa del servicio?

A la luz estamos desde el mes de abril pero un mes y medio estuvimos probando la aplicación. En cuanto al funcionamiento, la familia lo único que tiene que identificar es el tipo de candidato que se quiere buscar, una persona que realice tareas en el hogar o un cuidador. Una vez que determina el candidato que quiere y determina el horario que precisa debe indicar el lugar en el que quiere que se preste el servicio. A partir de ese momento, nuestro motor de búsqueda le dirá cuántos candidatos tenemos disponibles en ese mismo momento y en caso de que quiera ponerse en contacto con alguno de estos candidatos debe registrarse para poder publicar la oferta. En ese momento, a través del correo electrónico que indique en el registro o si se descarga nuestra aplicación, llegarán los candidatos que hayan validado la disponibilidad sobre su oferta.

¿Qué retorno están obteniendo en estos momentos?

En apenas dos meses a nivel de toda España se han publicado ya más de mil ofertas de trabajo y se han dado de alta en nuestra base de datos más de 30.000 personas. Nuestro objetivo es ser el número uno en España en esta categoría y nos hemos marcado como objetivo un primer hito de conseguir cien mil registros en septiembre y a final de año tener 300.000.

¿Cómo se consigue que esta no sea una aplicación más?

No somos una aplicación más porque a través de la tecnología hemos desarrollado un sistema único en España porque nos permite trabajar en tiempo real y de manera inmediata nosotros podemos mandar una persona que haya validado la disponibilidad horaria, que viva cerca de tu domicilio y además vamos a reportar la información sobre la experiencia y formación que esté relacionada con la actividad. Hasta el momento había páginas web especializadas en las que cursabas una oferta y tenías que esperar un tiempo que no tienes para ver qué gente se apuntaba a esa oferta. Luego se apuntaban y negociaban el horario. En nuestro caso no van a renegociar el horario porque lo han validado anteriormente. Ese es uno de nuestros diferenciales.

La aplicación solo pone en contacto a las partes, no interviene en nada más.

Nosotros somos conectores de necesidades, de familias o empresas que busquen este tipo de perfiles y candidatos que busquen trabajar en las labores del hogar y de cuidados.

¿Dónde está el negocio de Yocuido como empresa?

Los ingresos vienen porque nosotros somos unos optimizadores del tiempo de gestión que lleva encontrar perfiles de estas características. Por eso nosotros tenemos una serie de servicios Premium y Exprés por los cuales te permitimos ponerte en contacto con esos candidatos a razón de 29,95 euros por suscribir ese servicio. Con ello tienes derecho a ponerte en contacto con un máximo de 16 candidatos. Pero hasta final de este año nuestra intención es que este servicio sea cien por cien gratuito para que la gente pruebe la experiencia de yocuido y que vea que aporta soluciones a los servicios de cuidados que se necesitan.

¿Ha sido complicada buscar la financiación para el proyecto?

El dinero siempre es un recurso escaso y no es fácil disponer de él. La aplicación conlleva una inversión relativamente fuerte y lo importante es, más allá del dinero, fortalecer la idea, creer en ella y que los inversores que creyeron en este proyecto puedan ver que estamos poniendo todo el empeño en llevarlo a cabo.

Si todo va bien, ¿cómo irá de bien a medio plazo?

Nosotros sabemos que la necesidad de este tipo de servicios que existe en Ourense es la misma que existe en Madrid y nuestra intención es no solo llegar a cubrir la necesidad que hay en España sino que a medio plazo buscamos ser la referencia en otro país replicando esta idea. De hecho ya está contemplada la posibilidad de ofrecer este servicio en Oporto y Lisboa.

Este es un ejemplo de que las ideas no tienen procedencia geográfica, que desde Ourense se pueden hacer apuestas tecnológicas.

De eso no hay duda. En Ourense hay la suficiente calidad y talento humano y profesional como para poder desarrollar empresas que tengan recorrido mucho más allá de lo local o autonómico. Llevar la bandera de Ourense por toda España es un placer. En la compañía hay unos desarrolladores, ingenieros informáticos, que están a la vanguardia de la tecnología y que son los que están plasmando las ideas que nosotros tenemos. Todo ese capital humano es cien por cien ourensano.