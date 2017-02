Diseño “riquiño” vigués para llevar Galicia al extranjero

Daniel Rivera y Rubén González son dos jóvenes que durante un viaje a Berlín vieron la luz. Allí descubrieron que había otra forma de hacer souvenirs “realmente bonitos, que pondríamos en nuestras casas”, recuerda Rubén. Este arreón les llevó a fundar “Ultramarinos Deseño Galego”, una empresa desde la que diseñan recuerdos sobre la ciudad de Vigo y también Galicia para recordar la ciudad en el extranjero.

Ultramarinos comenzó a gestarse hace poco más de dos años. La idea empezó a coger forma “tras una conversación que tuvimos, coincidiendo con la llegada de un gran crucero a la ciudad, sobre la imagen que se llevaban los turistas extranjeros de Vigo y la clase de souvenirs que compraban o que podrían encontrar en las tiendas, y qué nos llevaríamos nosotros de Vigo si visitásemos la ciudad como turistas”, señala Daniel. La conclusión no fue muy positiva. “La clase que souvenirs que vimos en las tiendas no nos gustaban nada y vimos una oportunidad, había que renovar los souvenirs de Vigo, la imagen de la ciudad en este tipo de productos, porque había un tipo de turista que no estaba siendo atendido en ese aspecto: un turista joven, que valor lo diferente, el diseño, que busca cosas originales y frescas. En ese momento nuestra situación laboral nos invitaba a poner en marcha una idea, y empezamos a darle vueltas a la idea”. Dani señala que quieren ofrecer “diseños frescos y originales de nuestra ciudad, que gusten a los turistas y también a los propios vigueses, como así ha sido”.

Ahora quieren poner en marcha una tienda online para vender sus productos y lanzar la primera colección de tazas dedicada a Vigo. A medio plazo, nuestro objetivo es comenzar a comercializar diseños de Galicia y de otras ciudades. Hasta la fecha han lanzado una colección de láminas de Vigo, otra de libretas, una serie de imanes de Vigo y una primera colección de postales. También los primeros imanes dedicados a Galicia.

Rubén explica que recuperó “un diseño anterior de otra etapa profesional mía, que es el “Mapa del Metro de Vigo”, inspirado en el de Londres. “Nuestra inspiración es el diseño gráfico en general y Vigo, claro: la arquitectura, el paisaje, la personalidad de la ciudad… es algo que intentamos trasladar a lo que hacemos”.

De momento han obtenido una buena respuesta del público y han agotado varias veces las tiradas de sus láminas.

Ultramarinos vende sus productos en seis tiendas de la ciudad, dos de Ourense y una en Tui.

Tanto Dani como Rubén tienen empleos al margen: “son muchas horas extras dedicadas a Ultramarinos”, sentencia Rubén.