La banda inglesa Inmaculate Fools no sorprenderá con su enérgico directo en la pista central del Pabellón de los Remedios.

El grupo, que se encuentra girando por España, harán una parada en Ourense con motivo de su último álbum "Turn the whole world down".

Los amantes de las melodías pop-rock tienen una cita ineludible este 30 de diciembre.