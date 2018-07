O CGPJ rexeita a suspensión cautelar da xuíza de Lugo investigada por tarotista

A Comisión Disciplinaria do Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rexeitou, por cinco votos a dous, acordar a suspensión provisional de funcións da titular do Xulgado de Vixilancia Penal número 3 de Lugo, María Jesús García Pérez, que propuxera o promotor da acción disciplinaria, despois de comprobar "indiciariamente" que cobra por botar o tarot e que seguiu facéndoo incluso cando transcendeu publicamente a súa actividade como vidente.



Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no trámite de alegacións a Fiscalía tamén solicitara a suspensión provisional por un período máximo de seis meses, igual que solicitara o promotor da acción disciplinaria no marco do expediente incoado á maxistrada. Pola súa banda, a maxistrada opúxose á adopción da medida cautelar.



A mediados do pasado mes, o CGPJ abriu un expediente disciplinario a esta xuíza pola suposta comisión dunha falta "moi grave" por anunciarse como tarotista e vidente e levar a cabo estas prácticas. Agora rexéitase a adopción de medidas cautelares contra ela e poderá seguir no seu posto mentres non se resolve o expediente.

A suspensión provisional que propuña o promotor da acción disciplinaria amparábase na suposta comisión dunha "falta moi grave" prevista no artigo 417.6 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, consistente no "exercicio de actividades incompatibles co cargo de xuíz ou maxistrado", establecidas no artigo 389 desa norma.

O promotor da acción disciplinaria consideraba que as actuacións practicadas no expediente permitiron acreditar "indiciariamente" que a maxistrada "vén exercendo unha actividade de cartomancia a través da baralla do tarot, aceptando diñeiro a cambio", e que "seguiu facéndoo" incluso despois de que, tanto o TSXG como o propio promotor da acción disciplinaria, abrisen dilixencias informativas ao ter coñecemento desa actividade.

Na súa opinión, a suspensión cautelar da maxistrada por un período máximo de seis meses adoptaríase "en vista da gravidade dos feitos, da natureza da sanción que se lle podería impor en caso de apreciarse a comisión da falta -que podería chegar a ser a de expulsión da Carreira Xudicial- e da posibilidade de reiteración da conduta", pero esta opción foi rexeitada por unha ampla maioría da comisión disciplinaria.

Traxectoria

O proceso contra a xuíza iniciouse despois de que o TSXG trasladase un escrito do presidente da Audiencia Provincial de Lugo no que comunicaba que tivera coñecemento de que a maxistrada "de forma pública reparte panfletos publicitarios (...) anunciándose como tarotista e vidente con gran experiencia en botar as cartas de tarot".

Este escrito deu lugar a unhas dilixencias informativas por parte do promotor da acción disciplinaria, ás que se uniron varias informacións xornalísticas nas que se afirmaba que a propia maxistrada realizou a citada actividade. Concretamente, o xornal `El Progreso` de Lugo narrou nas súas edicións en papel a experiencia de incógnito nunha sesión de tarot, así como `La Voz de Galicia`, que tamén publicou esta práctica.

A polémica rodeou a esta xuíza en varias ocasións, posto que segundo publicou `El Confidencial` o pasado mes de xuño, o CGPJ abriu dilixencias a María Jesús García en 2001 por "bailar como `stripper` nun local de Canarias, onde tiña o seu destino profesional entón. No seu momento, segundo esta mesma publicación, alegou que era un `hobby`.

Entón, fontes do poder xudicial confirmaron a Europa Press que nos últimos catro anos e medio esta xuíza non contara con ningunha outra dilixencia aberta. No entanto, en Galicia, a xuíza tamén tivo como destino Santiago de Compostela e chegou a motivar unha queixa pública do Colexio de Avogados compostelán por levar ás vistas un gato.