Denuncian que unha muller vítima de violencia de xénero con tres fillos será desafiuzada en Vigo

Aicha E.F. ten tres fillos menores e unha orde de afastamento da súa expareja por un suposto delito de violencia de xénero e para o próximo día 18 está previsto que sexa desafiuzada do piso no que reside en Vigo, pois leva un ano sen abonar o aluguer ao propietario.



Así o denunciou a Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (Favec), que convocou este martes un acto para dar a coñecer este desafiuzamento. "Fomos ao xulgado para tentar que se parase e segundo nos dixeron os servizos sociais non presentaron ningún escrito sobre a vulnerabilidade desta familia", sostivo a presidenta da Favec, María Pérez.



Aicha ten tres fillos de once, dez e sete anos. Un deles ten unha discapacidade e o tres están a recibir atención psicolóxica, do mesmo xeito que a súa proxenitora. Esta muller de orixe marroquí chegou a Vigo no ano 2006 e actualmente ten un policía asignado como presunta vítima de violencia de xénero.



"É unha vergoña o que está a pasar nesta cidade. En Vigo non hai desafiuzamentos? Mirade se non os hai...", aseverou a presidenta da Favec, que estivo acompañada por representantes do PP, BNG e Marea de Vigo.



Aicha está a buscar traballo e non o atopa, segundo manifestou ela mesma, que apuntou que os servizos sociais trasladáronlle que "busque piso". "Pídenme unha nómina e máis dun ano de antigüidade de contrato", engadiu sobre a dificultade de conseguir outra vivenda en aluguer.

Bono social da Xunta

Polo momento, a Xunta de Galicia concedeulle o `bono social` que lle garante uns ingresos mensuais de 200 euros, segundo confirmou a Favec, que solicitou á Xunta un informe conforme ten concedido o "bono social" para tratar de frear este desafiuzamento.



"O Concello ten pisos pechados para vítimas de violencia de xénero. Queremos un piso para Aicha", salientou Pérez. "Temos unha semana, non pararemos e plantarémonos onde sexa", agregou.



Aicha explicou que a súa traballadora social díxolle que se enviou un informe ao xulgado sobre a súa situación, pero no xulgado confirmáronlles que non o teñen. "Co informe o xuíz podería paralizar a execución outro mes", indicou Pérez.



Por parte da Favec solicitaron apoio á cidadanía de Vigo e recoñeceron que o propietario da vivenda actual de Aicha tamén é outra vítima, pois leva un ano sen percibir o aluguer. Pérez fixo un chamamento a quen teña un piso que lle poida alugar a esta familia.