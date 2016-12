El presupuesto de la Xunta por Consellerías para el próximo año subirá en 281 millones de euros respecto al año anterior, siendo de nuevo los departamentos de Sanidad y Educación los que comprenden el montante mayor, destinando "tres de cada cuatro euros" de dinero público para estos campos.



El presupuesto de la Consellería de Sanidad crece 101 millones en 2017, hasta alcanzar los 3.614 millones de euros, y por su parte, Cultura, Educación y Ordenación Universitaria incrementa 65 millones, hasta los 2.314 millones de euros, según ha dicho hoy el conselleiro de Hacienda, Valeriano Martínez.



Martínez ha acudido al Parlamento para entregar al presidente de la Cámara, Miguel Santalices, el proyecto de ley de presupuestos de Galicia y de medidas fiscales y administrativas para el próximo año, ambos aprobados ayer por la Xunta y que ahora inician su trámite parlamentario.



Para el próximo año, los presupuestos suman 9.063 millones de euros de gasto no financiero, un 2,9 por ciento más, en lo que supone "el segundo presupuesto expansivo consecutivo" desde que Alberto Núñez Feijóo es presidente.



Además de las consellerías de Sanidad y Educación que reúnen el mayor nivel de gasto, sube el presupuesto de todas las demás, en un ejercicio en el que se incrementa el presupuesto general de los departamentos en 281 millones.



Así, remarcando el "gasto social" como una de las prioridades del Gobierno gallego, la Consellería de Política Social que dirige José Manuel Rey Varela se sitúa como el tercer gabinete con mayor presupuestos, alcanzando 645 millones, 25 más que el pasado ejercicio.



La consellería de Medio Rural tendrá 520, con un incremento de 15 millones respecto al actual ejercicio, y la de Mar aumenta a su dotación presupuestaria en 13 millones alcanzando los 142.



El departamento de Economía, Empleo e Industria, que crece en 31 millones hasta conseguir los 434, mientras que Infraestructuras y Vivienda aumenta 11 millones, llegando a los 351 millones.



La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se sitúa con 112 millones, al crecer 3 y la Consellería de Facenda, llega a los 53 millones al crecer 2.



Por otro lado, la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Alfonso Rueda llega a los 262 millones con un aumento de 9 millones y la Presidencia de la Xunta alcanza los 175 millones, con un incremento de 6.



Habrá un refuerzo de las escuelas infantiles, continuará la aplicación de la tarjeta Benvida y aumentarán los fondos para dependencia, hasta 338 millones de euros, Risga, 5 millones más, y para víctimas de violencia machista.



La creación de empleo seguirá siendo una de las prioridades de la Xunta de Galicia que prevé que se creen el año próximo 18.000 empleos, para lo que en este sentido reforzará diversas partidas relacionadas con este ámbito.



En cuanto a la distribución territorial del presupuesto gallego, el Ejecutivo siguiendo un "firme compromiso con el equilibrio territorial" destinará a las provincia de Lugo y Ourense un mayor gasto por habitante que en A Coruña y Pontevedra, con el objetivo de seguir avanzando en el "reequilibrio" entre las provincias orientales y las atlánticas.



De este modo, y según ha detallado el conselleiro, el gasto por habitante en las provincias de Lugo y Ourense será de 3.522 y 3.355 euros, respectivamente.



Mientras, el gasto per cápita de la Administración autonómica en la provincia de A Coruña será de 2.457 euros, y de 2.728 euros en la de Pontevedra.



Esto supone que el gasto por habitante en las provincias orientales es un 33% superior al gasto en las provincias atlánticas.



Sin embargo, en términos absolutos, el mayor volumen de gasto se destina a la provincia de A Coruña con 2.769 millones de euros, y a la de Pontevedra, a la que corresponden 2.584 millones.



Así, la provincia de Lugo recibirá 1.195 millones y la de Ourense otros 1.068.



En su exposición en el Pazo do Hórreo, el titular del departamento de Hacienda ha explicado que las cuentas del próximo ejercicio incluirán beneficios fiscales para familias, hogares y empresas por un importe de 391 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,4% respeto al actual ejercicio.



Además, Valeriano Martínez ha subrayado que cerca del 92% de estos beneficios fiscales son de "carácter social", es decir, repercuten de forma positiva en los bolsillos de las familias gallegas, en un "contexto de estabilidad y sin improvisaciones" buscando "dar certezas y eliminar inseguridades" en la vida de los gallegos.



Se continuará así en la senda de consolidación de las bajadas realizadas en años anteriores y se introducirán nuevas medidas, consolidando la "mayor rebaja fiscal de la autonomía de Galicia".



De este modo, los jóvenes, las familias numerosas, las personas discapacitadas que compren su vivienda habitual en una parroquia rural, de cualquier municipio gallego, no pagarán los impuestos autonómicos; siempre y cuando cumplan los requisitos de renta y patrimonio fijados.



Asimismo, ha recordado que el pago de intereses de deuda baja un 13%, lo que supone un ahorro para la Xunta de 36,3 millones respecto a 2016 y de casi 120 millones nos últimos tres años.



En este sentido, el objetivo del Ejecutivo gallego es seguir reduciendo la ratio deuda respecto al PIB en el 2017 hasta situarla en el entorno del 18,8%, por lo que Galicia seguirá entre las comunidades menos endeudadas, "huyendo de burbujas coyunturales" y apostando por un avance sólido"