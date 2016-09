El juzgado de instrucción número 2 de O Porriño (Pontevedra), que investiga el descarrilamiento de un tren cerca de la estación de esta localidad (en el que murieron 4 personas y 49 resultaron heridas), ha notificado este viernes una providencia en la que acuerda solicitar a Adif (el administrador de infraestructuras ferroviarias) y a Renfe el envío de diversa documentación, entre la que se reclama información sobre "las causas que motivaron los trabajos de mantenimiento y el desvío del tren".



Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza también ha pedido que se identifique al operador del puesto de mando de Ourense "para su posterior toma de declaración", así como al personal de mantenimiento de las instalaciones de infraestructura y al responsable tutor del maquinista del convoy (un ciudadano portugués que falleció en el siniestro).



Por otra parte, además de esas diligencias, la magistrada ha reclamado también información sobre itinerarios y diversos registros, además de las grabaciones de las conversaciones registradas en el puesto de mando de Ourense.



Al margen de la investigación de los peritos judiciales, también trabajan los peritos de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) para esclarecer los motivos del accidente. Los registros de las cajas negras ya desvelaron que el convoy, que unía Vigo y Oporto, circulaba a 118 kilómetros por hora, en lugar de a 30, como debía hacerlo en ese tramo.



INSPECCIONES TÉCNICAS



Las primeras inspecciones del tren siniestrado concluyeron que el sistema de frenado funcionaba correctamente, pero lo cierto es que el maquinista no aminoró la marcha, a pesar de que recibió dos avisos `L1` (para reducir la velocidad) y confirmó que los había recibido.



En todo caso, los técnicos siguen desarrollando su labor y, además del tren, estudian las condiciones de la vía y de elementos concretos, como los enclavamientos (los sistemas que hacen que los trenes vayan por una vía y no por otra).



Los peritos fueron informados de que, en la vía secundaria a donde fue desviado el tren, se estaban realizando comprobaciones, puesto que el día anterior se había detectado una anomalía.



Precisamente, el desvío a esa vía secundaria obligaba al tren a circular a 30 kilómetros por hora. El convoy no tenía parada prevista en O Porriño y, en circunstancias normales, por la vía principal, atraviesa ese tramo férreo a unos 120 kilómetros por hora.