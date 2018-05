El profesor que vejó a la víctima de la Manada insta a la USC a expulsarlo porque no callará

El profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Luciano Méndez Naya, que afirmó que la víctima de La Manada "disfrutó", ha instado este martes a la institución académica a que lo expulse porque no se va "a callar" y espera que su cese "valga para algo".

El profesor ha publicado hoy un nuevo vídeo en su muro abierto de Facebook en el que considera "seria y preocupante" la "actitud de la Universidad", tras constatar que le envió "un correo" en el que dice que le abre un expediente informativo, del que él mismo ha filtrado su respuesta.

"No me voy a prestar a tonterías, no me voy a prestar a nuevos expedientes para que me anden mareando y después no sé qué. Entonces, que preparen un expediente de expulsión de la Universidad. Solo confío en que si tiene alguna repercusión mediática, como se me hace creer, que mi expulsión valga para algo", ha comentado.

"Que se me expulse de la Universidad -continúa- porque callar no voy a callar. Si lo que se pretende es que calle la boca porque se me amenaza con expulsarme de la Universidad, entonces me conocéis muy poco", ha agregado.

Le gustaría que "este hecho, esta injusticia manifiesta, por lo menos tuviera alguna repercusión, aunque no fuera más que en las mentalidades de las personas", ha abundado.

En ese sentido, ha defendido que cuando firmó "el contrato de funcionario", nadie le dijo "que estaban secuestrando" su "pensamiento" y su "libertad de opinar".

"Es preocupante que la Universidad, la gente que toma estas decisiones en la Universidad, haga cosas de este calibre", ha añadido.

Considera que la Universidad "a lo mejor" no es su sitio porque sostiene que él no es "gente de esa calaña" y le preocupa "relativamente" la posibilidad de que lo expulsen, pues no le "asusta un cambio" en su vida.

Compara la USC con la política y dice que en ella todos cobran "un sueldo considerable", pero "trabajar, muy poco".

Se defiende como un "luchador contra la injusticia, en cualquier campo" que se le presente y no es "machista en absoluto", por lo que ve "triste que alguien lo piense": "No sé si a estas alturas lo piensa alguien o es puro espectáculo", ha proseguido.

"A ver si este es el último vídeo, que no tengo mucha más ganas de seguir con esta historia", ha concluido tras denunciar otras presiones de carácter íntimo y personal.

El profesor publicó el pasado 7 de mayo un vídeo en su muro abierto de Facebook en el que afirma que la víctima de La Manada, a la que se refiere como "la tipa", sabía a lo que iba, que "disfrutó" y que la Audiencia Provincial de Navarra debería haberla condenado por haber denunciado "tonterías" de "feminismo radical".

Después de tres jornadas de críticas, antes de conocer que la USC estudiaba qué acciones tomar contra él, publicó un nuevo vídeo en el que se muestra "dispuesto a defender" sus posturas "ante quien haga falta" y acusa a la "manada social" de "crucificar a un tipo que disiente de la opinión mayoritaria".

La semana pasada, en otro vídeo, declaró que hay más de "un noventa y muchos por ciento" de probabilidades de que los hechos hayan sido como él cree que ocurrieron y ha cuestionado la posibilidad de que la USC adopte medidas contra él porque son sus "opiniones personales" a las que cree que llegaría "cualquier persona racional".

Este profesor, docente de Económicas, ya fue expedientado en 2016 por comentarios machistas a una alumna en clase sobre su escote.