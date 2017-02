Solo un policía para víctimas de violencia de género en Pontevedra

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado hoy que el "déficit" de personal en Pontevedra, donde solo hay un agente para atender a 37 víctimas de violencia de género clasificadas de riesgo "medio o alto".



A estas mujeres se suman otras 35 víctimas de la violencia doméstica que también son atendidas por este mismo policía, según ha explicado en una conferencia de prensa la secretaria provincial del SUP, Sandra Fernández.



La portavoz sindical ha explicado que en la Comisaría de Pontevedra hay 43 vacantes en un catálogo de personal fijado en 261 personas.



Fernández ha añadido que, a pesar de esta situación, el concurso general aprobado por el Ministerio del Interior solo prevé incorporar a cinco nuevos agentes.



"Hay momentos en los que a duras penas la Comisaría da sacado un Zeta a la calle", ha lamentado Fernández, y ha enfatizado que esta ausencia de efectivos obligó en varias ocasiones a derivar todas las llamadas a la Policía Local.



Esta carencia de agentes se repite, según el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, en toda la provincia, donde hay 205 vacantes sobre un total de 1.127 agentes aprobados en el catálogo de puestos de trabajo.



A pesar de esta "preocupante" situación, la Dirección general de Policía solo ha convocado 14 nuevas plazas para toda la provincia, por lo que González ha denunciado que el Gobierno ha decidido "obviar" la situación "límite" que se vive en las comisarías pontevedresas.



"La falta de efectivos está provocando el cierre parcial de comisarías y de servicios, el desmantelamiento de grupos de investigación o el desvío de servicios a otros cuerpos de seguridad", ha asegurado González, quien ha augurado que "nos esperan meses complicados" en el caso de que no empiecen a reponerse las plantillas.



El responsable del SUP en Galicia ha explicado que para los agentes esta situación es "frustrante" y ha apuntado que no descartan iniciar movilizaciones.