Dua Lipa zanja los rumores sobre su relación con Marco Asensio

Dua Lipa fue la encargada de abrir con su música la final disputada entre el Liverpool y el Real Madrid en el Estadio Olímpico de Kiev por lo que según este medio, la cantante británica y el futbolista se gustaron y juntos pusieron punto y final a la victoria del equipo blanco en un hotel.

Sin embargo, ha sido la propia Dua Lipa la que a través de su cuenta oficial de Twitter ha querido desmentir esta información asegurando que ni siquiera conoce al futbolista, citanto un tweet publicado por El Periódico en donde se hablaba de este supuesto romance: "Ni siquiera he conocido a Marco Asensio y es muy poco probable que lo haga ya que mi manager de Liverpool nunca me lo perdonaría".

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe