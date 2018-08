6 de agosto de 1918 - LOS CONCIERTOS DEL SEÑOR NEIRA EN CARBALLIÑO

Una infeliz mujer que habita en Puente Lebrona dió a luz el día 16 de julio, hallándose en malísima situación con otros cinco hijos, sin alimentos ni recursos de ningún tipo. Se hace un llamamiento a las almas caritativas para que alivien este infortunio.

-La Cámara de Comercio de Orense ha elegido nueva Directiva formada por los señores: Francisco Villanueva, Manuel García, Olegario Muñiz, José de las Cuevas, Juan Fuentes e Ignacio Prada.

- El “Centro Recreativo” de Carballiño inagura hoy los conciertos musicales con los que el señor Neira obsequia a su distinguida clientela. Actuaron el afamado pianista señor Ruiz y el notable violinista Pepe Neira.

-Con motivo de comenzar el quinto año de la guerra europea, el kaiser pronuncia un discurso diciendo que Alemania está dispuesta a defender su existencia y su honor, y alabó la labor de las tropas de las colonias.

6 de agosto de 1943 - SIETE AÑOS DE PRISIÓN POR DAR VIVAS A STALIN EN FLORENCIA

Muere en Pontevedra, donde veraneaba, don Isauro Pardo y Pardo, marqués de Leis y presidente de la Cruz Roja de Orense y senador por la provincia.

-Nacieron en Orense María Fernández Torres, hija de Germán y Eduvigis, y Manuela Fernández González, de Bernardino y Dolores.

-La señora viuda de Quintián ha pedido para su hijo César, abogado, la mano de la bellísima Ida Rodríguez Sancho.

-De paso para estar una temporada en sus posesiones de Villaza (Monterrei), estuvo en la ciudad don Manuel García Diéguez.

-La Cámara de Diputados de Suiza rechaza conceder la amnistía a dos diputados comunistas y socialistas.

-El tribunal militar de Florencia condenó a siete años de prisión a una persona que dioó vivas a Stalin.

-El Octavo Ejército desencadena una gran ofensiva en el sur de Catania y llegan a Sicilia fuerzas alemanas.

6 de agosto de 1968 - EL GOBIERNO DECRETA EL ESTADO DE EXCEPCOIÓN EN GUIPÚZKOA

El C. D. Orense inicia los entrenamientos de cara a la temporada 68-69 después del magnífico rendimiento en la anterior, con pleno de victorias en la Liga que sin embargo no se remató con el ascenso. Con García como único fichaje y tras la incorporación de varios juveniles, la plantilla dirigida por Bouso está formada por: Roca, Esnaola, Oñate, Varela, Paredes, Lozano, Bermejo, Astigarraga, Ángel, Pito, Lolín, Seara, Carballeda, García, Pataco, Buján, Túnez, Guitián, Carlos, Santamaría, Diéguez y Javier.

-El Gobierno decreta el estado de excepción en Guipúzcoa tras el asesinato en Irún de Melitón Manzanas, tiroteado por ETA, y aplica un decreto-ley de la Jefatura del Estado que suspende durante tres meses artículos del Fuero de los Españoles, entre ellos los que no permiten entrar en un domicilio ni efectuar registros sin consentimiento del propietario o mandato de la autoridad; y el que regula la detención de acuerdo con las leyes y establece un plazo de 72 horas para ser puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial.

6 de agosto de 1993 - MARTA MÍGUEZ LANZARÁ LA JABALINA EN ALICANTE

El alcalde de Vigo, Carlos González Príncipe, visita las instalaciones de La Región, en donde pudo recordar los años que vivió en Orense gracias observando el Archivo del periódico.

-Moncha Campos, funcionaria del Hogar del Transeúnte de Orense, está preparando un desfile de modelos en el Teatro Principal para recaudar fondos destinados al doctor Manuel Garrido Valenzuela, miembro de Médicos sin Fronteras que dedica sus vacaciones a viajar a Bolivia y atender allí a las personas más necesitadas.

-El pívot Ramón Carbajo ficha por el Club Baloncesto Orense procedente del Taugrés Baskonia S.A.D. de Vitoria.

-La deportista orensana Marta Míguez, lanzadora de jabalina, forma parte del equipo español sub 22 que disputa el Torneo cuadrangular en Alicante y que servirá para inaugurar el nuevo estadio de atletismo de la ciudad levantina.