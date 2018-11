Beastie Boys: los blancos sí la sabían meter

La historia a veces es caprichosa. Si alguien hubiese vaticinado el éxito de estos jóvenes se le hubiese tildado de loco. ¿Cómo? ¿Que tres chicos del punk neoyorkino, en plena efervescencia del gansta-rap, se convertirían en estrellas y renovadores del género, riéndose a carcajada limpia de todos ellos? ¿Queconseguirían jugar en la liga de Run-D.M.C.? ¿Que además serían tres blanquitos de clase media judía? Impensable.

Pero con quien nadie contaba era con tres genios absolutos del DIY, del todo es posible.

Adam “MCA” Yauch, Michael “Mike D” Diamond y Adam “Ad-Rock” Horovitz, pasaron de ser bromistas telefónicos pre-Bart Simpson a liderar lo que se conoció como la “new school” del hip hop bajo uno de los nombres más carismáticos de la historia de la música estadounidense: Beastie Boys.

“Licensed to Ill” salió en 1986. Noel Ceballos lo resumía perfectamente hace unos días diciendo que “era una aberración cuántica, un milagro que nunca debería haber ocurrido. Desde luego, no en un universo musical que se estructurase en torno a algún tipo de lógica”. No conozco definición mejor. Su primer álbum vendió 9 millones de copias y fue considerado por la revista “Rolling Stone” como el mejor debut de la historia de la música, un auténtico tsunami de gamberrismo y genialidad.

22 años después, los Beastie Boys siguen en el candelero con la publicación de “Beastie Boys Book”, una de esas maravillas objeto de deseo a cualquier precio por sus hordas de fans. Este cofre del tesoro en forma de libro recoge material inédito de la banda -con un aire de homenaje a Adam Yauch, fallecido en 2012-,

Que sirve como repaso de su historia, de cómo aquella broma constante se fue convirtiendo en un discurso sobre una forma de vida y en una reflexión más allá de géneros musicales.

Sin duda, una excusa más que necesaria para recuperar las canciones de una banda que nunca se pareció a nada ni a nadie, y cuyo enfoque y actitud necesitamos ahora más que nunca: reírse un poco de todo, convertir la broma en arte, empleando el humor como herramienta de expresión y reflexión y,sobre todo, no dejar de luchar, para conseguir que la vida sea una fiesta.