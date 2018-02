Un estilo libre, "happy" y muy personal

¿Cómo nació tu blog?

Lo abrí en enero del 2010, al año de nacer mi hija. Dejé de trabajar en vestuario de cine y televisión para cuidarla porque los horarios eran una locura. Pero al cabo de un año necesitaba hacer algo, sentir que seguía activa profesionalmente. Como veía blogs de moda, me lancé.

Echando la vista atrás, ¿cómo recuerdas tus inicios?

Yo era lectora de blogs, me gustaba verlos y me inspiraban. Por aquel entonces no pensaba más que en crear looks sin mayores metas que sentirme bien. Con el tiempo y mucho trabajo vi que las marcas y la gente que me seguía lo valoraban. Volví a trabajar en cine y televisión compaginándolo con el blog, conocí a muchas compañeras y, cuando crecí más y maduré, las marcas me comenzaron a escribir y empezaron las colaboraciones. Hoy por hoy es un más trabajo, del que disfruto mucho. Soy una privilegiada.

El blog no es tu única profesión. ¿Cómo consigues cuadrar en tu agenda trabajo, blog, youtube y vida personal?

He bajado el ritmo de post para priorizar mis otras facetas, pero cuando algo te apasiona, sacas tiempo de donde sea. Tengo claro que lo primero es mi familia, mi pasión es mi trabajo y el blog mi debilidad. Soy un poco caos con eso de cuadrar la agenda, me gusta ser más natural y voy por temporadas. Eso sí, con las colaboraciones soy muy estricta y puntual. Pero no tengo el blog por ellas así que, si hay alguna semana que no doy señales de vida, no pasa nada. Mi mundo sigue.

Una parte fundamental de tu blog es tu hija. ¿Qué significa su presencia en el proyecto?

Ella es la responsable del blog, por ella dejé de trabajar. Durante años posteaba un look suyo y uno mío. Incluso looks iguales. Con los años he bajado el ritmo de los suyos por el colegio y que a veces no tiene ganas (risas). Ella es mi vida y, como no, está presente a diario, sobre todo en mis redes sociales. Ambas somos Descalzaporelparque.

¿Cómo definirías tu estilo?

Libre, ‘happy’ y muy personal. No me gusta encasillarme. Me alucina lo vintage y las mezclas, pero un día puedo vestirme súper clásica. No soy de marcas pero tengo mi Chanel y mi Celine, aunque me pierden los mercadillos y la ropa de segunda mano. El blog comenzó como de moda, pero ha evolucionado y ahora es de estilo de vida. ‘Vive y deja vivir’ y ‘carpe diem’ son dos de las frases que más me gustan.

Las redes sociales han aumentado el interés de la población por el mundo de la moda. ¿Cuál es tu visión de él?

La moda es una industria muy importante que mueve mucho dinero. Es un mundo tremendamente consumista. Las redes sociales son un escaparate gigante para mostrar mil marcas y estilismos. Por eso está creciendo tanto la publicidad y el negocio de las influencers. Pero en todo este revuelo también hay marcas que se aprovechan y falsas influencers que se intentan lucrar. De ahí tanta competencia. Pero no quiero ni pensar en eso, cada uno duerma con su conciencia. Yo llevo desde al 2010 y ni tan siquiera pensé en lucrarme. Así que si, hoy por hoy me escriben y ofrecen colaboraciones remuneradas por un trabajo, obviamente la estudio y veo si acepto.

Hay mucha gente intentando abrirse paso en él. ¿Qué hay que tener para que se fijen en ti?

No sé, ni yo misma puedo contestar. Pero tengo claro que aunque hay marcas que sólo se fijan en el número de seguidores, el resto cada vez más se fijan en la persona que hay detrás, en su honestidad y la imagen que proyecta. No quieras destacar inventando ni comprando seguidores. Tampoco imitando ni copiando. No te inventes un personaje porque a la larga te descubrirán y lo peor, mucho peor, te destrozarás a ti mismo. Yo intento ser Alba, figurinista, una madre ñoña enamorada de su hija, loca por viajar y trabajar en el cine, que se aburre de las fotos claritas que todas hacen en Instagram y a quien le va lo retro y antiguo.

¿Cuáles son tus referentes en moda?

Desde siempre me encanta el rollo vintage. Me fascina cualquier tiempo pasado. Soy fan de Isabel Marant y Miu Miu, del denim, lo oversize y las botas o botines. Mi favorito de España es Ailanto. Y no me importan las tendencias cuando algo me gusta mucho.

¿Cómo definirías tu estilo?

La verdad es que no sabría cómo definirme. Me gusta mucho mezclar y estar cómoda. No me da vergüenza ponerme algo que no se lleve o le horrorice a alguien. Con la edad me siento muy segura a la hora de vestirme. Me inspiro en mi estado anímico y en las estaciones, las películas y algún icono americano de años atrás. Me encanta crear looks, de ahí que me alucine mi profesión.

Un consejo de estilo para acertar siempre.

Sé tú misma y siéntete cómoda. Si te gusta algo no preguntes a los demás y siempre prueba las cosas antes de decir que no. La moda es tremendamente divertida y hay que atreverse con todo.