El estilo con más likes

En los últimos años, son muchas las jóvenes gallegas que buscan hacerse un hueco en el mundo de la moda, bien sea a través de su formación como diseñadoras o mostrando su estilo diario y reuniendo a miles de seguidores en torno a sus looks.

¿Cómo empezó todo? ¿Cómo decidiste profesionalizar tu Instagram?

Llevo mucho tiempo subiendo fotos de mi día a día y poco a poco fue surgiendo la idea de subir mis looks.

La tuya es una cuenta de Instagram de lifestyle y moda que siempre acompañas con una actitud muy positiva. ¿Cuál es la filosofía de tu perfil social?

Que nada influya de forma negativa en tu personalidad y te impida ser tú mismo.

Actualmente, cuentas ya con más de 26 mil seguidores. ¿Cuáles eran las expectativas iniciales y en qué punto se encuentran?

Inicialmente no me lo había planteado pero poco a poco me motivaba y me gustaba más. Me centro en el presente y procuro ir mejorando el contenido.

Las redes sociales han aumentado el interés de la población y de la gente de la calle por el mundo de la moda. ¿Cuál es tu visión de él hoy en día? ¿Hay mucha competencia?

Así es, ya que el auge de las redes sociales ha impulsado la creación de nuevas tendencias. Hoy en día es todo muy visual y de fácil acceso con lo que también se genera mucha competencia.

¿Cuál es la clave para que nos enganche el estilo de alguien a quien no conocemos personalmente? Me refiero al tirón que hoy en día tenéis las influencers sobre gente anónima que os observa desde su casa.

Ofrecer un buen contenido es muy importante, pero sobre todo es clave no intentar repetir lo que hace otra persona sino tener personalidad y transmitirlo.

¿Qué supone para tu día a día haberte convertido en influencer?

Tener un perfil de calidad requiere cierta constancia que vas incorporando a tu vida diaria capturando todo lo que quieres compartir.

Igual que el resto nos fijamos en las influencers, también vosotras cogeréis inspiración de ciertos iconos de estilo. ¿Cuáles son tus referentes en moda?

Trato siempre de enfocarme en lo que me hace sentir cómoda, me gusta la moda pero la adapto a mí y a mi día a día.

¿Cómo definirías tu estilo? ¿Qué te inspira a la hora de crear tus looks?

Me gusta mezclar prendas de diferentes estilos, cuido que mis looks sean accesibles para mis seguidores ya sea facilitando el enlace para comprar las prendas o aportando ideas de características similares a través de redes sociales especializadas como “21buttons”.

¿Hasta qué punto es importante seguir las tendencias cuando te conviertes en un referente de estilo?

La importancia se la da cada uno. Las tendencias son moda pero el estilo es creatividad y forma parte de nuestra personalidad.

Todos tenemos días en los que nos notamos más inspirados a la hora de vestir que otros. ¿Qué consejo de estilo darías a cualquier persona para acertar siempre?

Un buen fondo de armario ayuda mucho. Aconsejaría hacerse con prendas básicas clave y jugar con los complementos porque eso también hará que no sea necesario renovar el armario al completo cada temporada.

Sois muchas las jóvenes gallegas que apostáis por haceros un hueco dentro del mundo de la moda, sobre todo a través de instagram. ¿Qué crees que tiene Galicia para ser una comunidad en la que la moda está tan arraigada?

Está claro que Galicia es un referente en moda, desde pequeños emprendedores a grandes empresas y diseñadores de alta costura. Todos ellos hacen que crezca cada vez más el sector ofreciendo moda de calidad y apta para todos.