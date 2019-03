El flechazo de Cupido

A los muertos hay que dejarlos tranquilos. Y algo parecido pasa con la música indie, que sigue copando listas de éxitos a base de reanimaciones innecesarias, con la misma fórmula y para el mismo espectador. Y mientras el pop se va reinventando a grandes zancadas. Es el caso, entre otros, de Cupido.

El trap, entre la delgada línea del amor y del odio del gran público, decidió en boca de Pimp Flaco (mitad de un dúo en forma de sociedad con Kinder Malo) ir más allá. Es un tipo que habla de realidad desde hace algún tiempo conectando, sin mucho esfuerzo, pero sobrado de talento, con el público recién llegado, el mismo que está llamado a salvar la música. Cupido lo completan Solo Astra, una maravilla de banda pop-psicodelia escondida en listas underground de Spotify, pero que descubrieron la fórmula que convierte en redondas las canciones (“Cold Hot Dog” podría ser un ejemplo incontestable), a pesar de no haber editado todavía un largo. Músicos comprometidos en proyectos de otros artistas como Marem Ladson o Christina Rosenvinge.

Pimp Flaco y Solo Astra descubrieron que lo mejor de ambos, música y letra, daba como resultado un puñado de canciones capaces de presumir en lo armónico, con una carga lírica instalada ya en el presente (esa frase de “Continúa” que dice “..cuando dices que las frases de Instagram no las escribes por m”), jugando también con la ironía (cuando cantan en Autoestima “Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien, la gente linda como yo no suele caer bien”) y hablando al amor sin complejos: donde otros usan metáforas inteligibles como disfraz para ocultar algo que piensan vergonzoso, Cupido dice “no poder verte me hace sentir como un ciego, mirar tus ojos es lo único que quiero”. Cupido es la realidad musical: una escena libre, directa y sencilla. Escapando de clichés, sin librarse de las críticas (las mismas que acostumbramos a vertir sobre lo ajeno).

“Préstame un sentimiento”, título con el que han bautizado este primer trabajo, desgrana en ocho canciones este momento crucial y embarullado que sufre la música, imponiendo su propio orden, actuando al mismo tiempo como un manual perfecto y preciso para explicar como la unión hace mejor y enriquece.

Para resolver cualquier duda sobre la alianza entre Pimp Flaco y Solo Astra basta con darle al play a “No sabes mentir”, hit con sonido a canción de verano capaz de alegrarnos cualquier invierno.