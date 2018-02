La moda es belleza

¿Por qué te decidiste a empezar a subir vídeos a Youtube?

¡De la manera más imprevista! Me pasaba horas viendo a mis youtubers favoritas y siempre me ha encantado hablar y compartir con mis amigos y conocidos las cosas que me gustan.

Un día estaba con mi amiga Silvia y le dije, ‘¿por qué no hacemos un canal?’. Empezamos a grabar vídeos para reírnos nosotras y nuestros amigos. En ese momento me enamoré de youtube, me hice mi propio canal y empecé a subir vídeos de belleza, un mundo que estaba descubriendo.

Cuentas con más de 5.000 suscriptores. ¿Cómo se consigue este alcance hoy en día?

Si soy sincera, no lo sé. Me sorprendió llegar a esa cifra. Creo que lo que triunfa y siempre triunfará es hacer vídeos por que te gusta y eso se nota. También que soy una chica normal y corriente hace que muchas personas puedan identificarse.

Me muestro tal y como soy, con mis kilos de más, mis ojeras, mis problemas cotidianos y, al final, es lo que creo que gusta de mí.

Hoy en día muchas chicas intentan hacerse un hueco en este mundo. ¿Qué crees que hay que tener para destacar?

Ahora es complicado por que hay muchísimo contenido y muy bueno. Pero si te muestras como eres, siendo tú mismo, sin copiar a nadie y siempre aportando algo nuevo puedes conseguir grandes cosas. Como dije antes, hay que hacer esto por que te gusta, no por ganar dinero o fama.

Los espectadores vemos el resultado del vídeo pero, ¿cuánto trabajo hay en realidad por detrás?

¡Os sorprendería! Realmente hay mucho más trabajo del que parece. Desde tener la idea, montar todo el equipo (cámara, luces, poner el fondo bonito), grabar el vídeo, editarlo, subirlo... En un vídeo que dura 10 minutos yo invierto alrededor de 2-3 horas en total. ¡Y a veces hasta más!

Ahora hay mucha gente subiendo vídeos. En tu caso han pasado más de dos años. ¿Sigue igual o, como ocurre en todo internet, las tendencias avanzan con demasiada velocidad?

En Youtube cada semana cambian los gustos de la gente. Un vídeo que hoy se hace viral al segundo, mañana puede que no le interese a nadie. Por eso siempre apuesto más por mostrar lo que a mí me gusta y lo que mis chicas me surgieren, que hacer vídeos que piense que van a triunfar.

Estás especializada sobre todo en belleza y maquillaje. ¿Qué tipo de vídeos son los más demandados?

A mis chicas les encantan los vídeos en los que pruebo maquillaje lowcost y doy mi opinión. También gusta mucho cuando comento mis productos favoritos o los productos que me han defraudado.

¿Entraban la moda y la belleza en tus planes de futuro?

¡Jamás me imaginé que acabaría haciendo esto! Nunca supe maquillarme y mis gustos a la hora de vestirme eran bastante normales. Pero desde que me metí en el mundo de la belleza y la moda me ha encantado por que es increíble cómo puedes sacarte partido y cómo influye en tu estado de ánimo. Nosotras siempre decimos que los lunes con labios rojos son menos lunes.

Hace unos años fueron los blogs. ¿Por qué el mundo de la moda está mirando cada vez más hacia el vídeo?

Personalmente me encantan tanto los blogs como los vídeos. Creo que ambos se complementan. Tal vez ahora guste mucho el tema de los vídeos por que puedes empatizar más con la persona, puedes ver las prendas en movimiento o el paso a paso a la hora de maquillarnos.

Para ganar dinero con esto no sólo hay que contar con visualizaciones sino también atraer a las marcas. ¿En qué punto se encuentra la posibilidad de colaboraciones al haber aumentado tanto la competencia?

Como ha crecido tantísimo el número de youtubers, cada vez es más complicado el tema de las colaboraciones.

Las empresas chinas son bastante abiertas a colaborar con youtubers más pequeños pero a mí me gusta mucho colaborar con tiendas y marcas de aquí. Lo que me funciona es ser profesional y sincera.

Jamás mentiré a mis chicas para que me regalen maquillaje, pero siempre que sea una empresa seria y sus productos merezcan la pena, intento hacer vídeos de calidad y mostrando cómo funcionan sus productos. De esta manera ganamos todos.

¿Cómo ves el mundo de la moda y la belleza hoy en día con la democratización que han favorecido las redes sociales?

Creo que ha sido muy beneficioso por que ha abierto las puertas a un mundo enorme de posibilidades. Antes si te pintabas los labios de azul o si te ponías la camisa del revés eras el raro, ahora si lo haces tienes personalidad y te hace ser distinto. Para mí lo más bonito es que todos podamos vestirnos y maquillarnos como queramos y nos sintamos más a gusto.