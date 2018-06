Susan ya tiene bici

Llevaba tiempo con la intención de comprar una bici de montaña porque mi marido sale un montón con la suya y me estaba animando. Vi lo del sorteo en La Región y no me lo pensé". Y la cosa no le pudo salir mejor porque Susan Ramos García es la agraciada en el sorteo de la primera de las tres bicicletas eléctricas que La Región regala a los lectores del suplemento +Deporte: una Scott E-Scale 710 que tiene un precio de venta al público de 3.899 euros.

"Estoy encantada, ha sido un alegrón. De haber comprado una habría sido algo más barata, para mí sería suficiente, pero empezar con la del sorteo no está nada mal", añade la ganadora del sorteo.

Para Susan Ramos, el regalo es perfecto por un doble motivo: primero, por tratarse de una bici eléctrica de alta gama, y segundo "por tener al lado de casa múltiples rutas por las que poder utilizarla. Vivo en la zona de Monterrei (concello de Pereiro de Aguiar) y será salir de casa y ponerme a rodar con la bicicleta. Mejor imposible".

Aficionada a la bicicleta, "hasta ahora la de paseo", y al senderismo, Susan tiene un nuevo motivo para practicar deporte. "Una va llegando a una edad en la que se hace necesario practicar deporte. Los fines de semana salgo en la bici de paseo, y también me gustan las caminatas, pero es cierto que ultimamente estaba tentada con lo de la bicicleta de montaña. El único motivo por el que no salía era porque no tenía bici, pero a partir de ahora... Llega el verano y los días son más largos y se buscan más momentos para salir. Durante la semana tengo poco tiempo pero el fin de semana sí practico deporte".

Y este próximo podría ser el primero. "Ya estuve mirando las predicciones y parece que dan agua, pero si dispongo ya de la bicicleta no tengo duda, aunque me moje un poco la estrenaré", añade.

Susan finaliza agradeciendo el regalo que está a punto de disfrutar: "Muchas gracias a La Región y +Deporte, estoy muy contenta".

Y desde ya, la segunda bici

La Región regalará otras dos bicicletas eléctricas Scott. En los próximos días se publicará el modo de participar en los siguientes sorteos, el segundo el de una E-Scale 720 Plus valorada en 3.499 euros.