Comer bien sin sumar más kilos en Navidad

Las típicas celebraciones pueden llegar a sumar entre 2 y 3 kilogramos de peso extra cuando se relaja el control de lo que se come y se excede la ingesta de alimentos más allá de las 4 ó 5 ocasiones.

Aunque nutricionalmente hablando la navidad es densa, no debería costar un aumento de peso si se modera la cantidad de alimentos y bebidas (especialmente las más calóricas) y se mantienen las rutinas de actividad física. Aplicar una forma de alimentación más consciente, también ayuda a disfrutar y compartir los platos navideños sin sentimiento de culpa.

Contener las cantidades “moderación” y seleccionar alimentos de calidad “control”, son las claves del consejo dietético en etasa fechas.

Recomendaciones útiles:

1. Planificar, anticípar y no llegar a la mesa con demasiada hambre o ansiedad. Cuando tenemos mucho apetito elegimos inconscientemente alimentos más calóricos y comemos más rápido, ingeriendo a su vez, más alimento. Tomar una pequeña merienda antes de salir de casa facilita comer con control.

Ten a mano algunas opciones saludables para merendar como fruta, zumos naturales, batidos de leches fermentadas, yogurt, queso bajo grasa, nueces, avellanas, un poco de pan integral con jamón, tomate, etcétera.

2. Servir raciones más pequeñas. Ya hemos comentado que es muy importante la cantidad de alimento. Si cocinamos ajustando la cantidad, evitaremos por una parte, desperdiciar alimento y por otra, repetir ó extender en los días siguientes, el festín calórico.

3. Seleccionar aperitivos saludables. Si es misión imposible escapar de los aperitivos, apuesta por entrantes con menos grasa y más verde. Ensaladas de frutas y hortalizas, brochetas de pescado, crudités de verduras, tostadas con hummus, pinchos de frutas, rollitos vegetales, chips de calabacín,... Descarta embutidos, masas fritas, salsas y cremas con queso, patatas fritas. Es mejor organizar platos de tal manera que los alimentos frescos y con poca grasa ocupen más espacio que las preparaciones con salsas y azúcares.

4. Comer sin abusar de los platillos navideños que realmente gusten. Si eres goloso reduce o sustituye la cantidad de azúcar de la receta de tu postre favorito, para evitar el exceso de azúcares y calorías vacías. Por otra parte recuerda que no hay necesidad de comer o beber una preparación que no te agrada o simplemente no te apetece.

5. Limitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

6. Beber agua y mantener un buen nivel de hidratación.

Envíe sus dudas a:

marisol.lopez@globalnp.com