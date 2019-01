Diez curiosidades sobre el Rally de Montecarlo, primera prueba del Mundial

Apenas restan unos días para comenzar una nueva edición de Rally de Montecarlo y con él, un Campeonato del Mundo de Rallys que se presenta emocionante. La pretemporada, con el fichaje de Loeb por Hyundai y Ogier por Citroën solapó cualquier tipo de información adicional con respecto a la cita monegasca (que se disputa en Francia).

Antes de afrontar la competición, es momento para aportar algunos datos adicionales que harán de los cuatro días de rally, algo más interesante. He seleccionado diez de la infinidad de ellos que podrían aportarse en una prueba de esta magnitud.

1.- Latvala iguala a Carlos Sainz.

El piloto finlandés de Toyota disputará en Monte-Carlo su prueba 196 en el Campeonato del Mundo de Rallys, lo que iguala el número de rallys disputado por el español (aunque lejos del palmarés del bicampeón del mundo). Atrás queda el final de la temporada 2002, en la que un jovencísimo Jari-Matti Latvala participaba en el RAC de Inglaterra con un Mitsubishi Lancer Evo VI. En una época en la que asombran Kalle Rovanpera y Oscar Solberg, en aquel 2002 del 206 WRC de Valentino Rossi, un joven finlandés corría con un permiso especial en los tramos galeses, por lo que en los enlaces llevaba el coche su copiloto, el británico Karl Williamson.

2.- Un piloto de 73 años en un R5.

El holandés Henk Vossen, un habitual del Mundial de Rallys, volverá a la salida del Rally de Montecarlo en su Ford Fiesta R5. A sus 73 años, cumplirá 74 en abril, será su décima participación en la prueba. Casualidades de la vida, fue en 2018 cuando firmó su mejor actuación, con un puesto 30 de la general, 8º en la categoría RC2, eso sí, a más de una hora del vencedor, Jan Kopecky.

3.- Marc Dessi, un local con mucha historia.

El monegasco Marc Dessi, que partirá con el dorsal 80 en la prueba de casa, afronta su participación número 32 en la cita mundialista. Su primera participación, en 1979 con un Fiat 124 Spider. En 2019, le tocará hacerlo a los mandos de un Ford Fiesta R2 y copilotado por Pamela Dessi.

4.- Los aficionados españoles, sin piloto o copiloto al que seguir.

Ya nos habíamos malacostumbrado. En la edición número 87 del Rally de Montecarlo no habrá ni pilotos ni copilotos españoles, algo que no sucedía desde la temporada 2009, cuando siendo puntuable para el IRC, el rally perdió las caras nacionales. Tan habituados estábamos que es difícil recordar un año puntuable para el Mundial en el que no hubiese españoles, tanto que desde mediados de los 80 (salvo el citado 2009) siempre hubo equipos en la salida.

5.- El Montecarlo más corto de la historia.

Cada vez más concentrados, con tramos más al sprint y asistencias en zonas fijas, el Rally de Montecarlo de 2019 será el más corto de la historia moderna de la prueba. Sus 323 kilómetros cronometrados (65 menos que en 2018) se quedan lejos de los aproximadamente 600 que se corrían con los Grupo B o los más de 400 en la época de los Grupo A y WRC. Los tiempos cambian.

6.- "Pedro" de los clásicos, a los vehículos actuales.

Massimo "Pedro" Pedretti es uno de los debutantes en el Mundial. Cuatro veces campeón de Europa de vehículos históricos (Con el Lancia 037 o el Delta, entre otros), el piloto italiano se lanza con 52 años a por su primer Montecarlo en un Hyundai I20 R5.

7.- El primer WRC ganó en Montecarlo.

El italiano Piero Liatti, copilotado por Fabrizia Pons, inscribió su nombre en el palmarés de la cita del principado en la temporada 97, la de estreno de los World Rally Car. A los mandos del Impreza, aventajó en 55 segundos al español Carlos Sainz, que competía con el Escort Wrc. El podio lo completó Tommi Makinen con el Evo, todavía en configuración de Grupo A.

8.- El primer Montecarlo de Reverter.

La primera vez que Reverter participó en el Rally de Montecarlo fue en el año 58. Era la edición número 27 y ‘Lalao’ participó acompañado de su hermano Toñín en un Dyna Panhard Z1. Después de completar con éxito el recorrido de concentración desde Lisboa (la prueba partía de varias ciudades europeas y los inscritos debían completar el enlace hasta Monte-Carlo con unas estrictas medias), el equipo ourensano se lanzó a por la prueba, que completaron pero fuera de control, al sufrir una avería en la suspensión que les retrasó mucho. Aquel año, el ganador fue Feret – Monraise en un Renault Dauphine (tomaron la salida desde Lisboa, al igual que Reverter).

9.- El fin recorrido de concentración.

Las emotivas y llamativas salidas de ciudades europeas se terminaron en la temporada 98. Ese año todos los participantes tomaron la salida desde Montecarlo, dejando atrás una parte importante de la historia de la prueba. El año anterior, en el 97, los equipos oficiales (participantes en el evento del Mundial) ya podían tomar la salida desde el principado, eso fue el principio del fin.

10.- El constructor más laureado.

A pesar de llevar haber desaparecido como marca y no competir de forma oficial en el Campeonato del Mundo desde el año 92 (en 93 Sainz y Aghini tuvieron cierto apoyo en sus proyectos con la Jolly Club pero no fueron pilotos de marca), Lancia sigue siendo la firma con más triunfos en Montecarlo con 13. A continuación, Ford y Citroën con nueve.