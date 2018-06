Emilio Vázquez: "Es un sueño hecho realidad"

El premio a la constancia en el Rally de Ourense tiene un nombre grabado en oro, el de Emilio Vázquez. El piloto de Cartelle, todo un ejemplo de perseverancia en la búsqueda de un sueño, logró ser el mejor ourensano en la prueba (octavo), a los mandos de un coche que él mismo fabricó durante los últimos cinco años.

Con las emociones ya en su sitio tras un gran fin de semana, Vázquez, que contó con Héctor Rodríguez como copiloto destaca que "hicimos carrera muy buena. El octavo puesto es un sueño hecho realidad después de tanto trabajo, la verdad. El coche va realmente bien. Antes de empezar la carrera tenía el objetivo de hacer un buen fin de semana y ya desde el shakedown me sentí muy cómodo. Tal fue así que solo dimos tres pasadas porque vi que no teníamos nada más que hacer antes del primer tramo".

Y así fue. Durante el fin de semana los cronos fueron saliendo, lo que le permitió a Emilio terminar la primera jornada en la duodécima posición, a pesar de lo complicado del terreno. "Estaba mucho peor de lo que todos podíamos imaginar, era horrible (se ríe). En la primera pasada por A Peroxa hicimos un trompo en cuarta y casi 'planchamos' todo allí, tuvimos mucha suerte", afirma.

Ya el sábado, llegaron los problemas y los recuerdos del abandono de 2011. "Te juro que se me caían las lágrimas de impotencia. Nos falló el soporte del cable del acelerador por la tarde y luego se rompió la correa del alternador en el último tramo. Pensaba que no llegábamos al parque después de terminar el rally. Al final todo salió bien, pero fue el enlace más largo de mi vida", reconoce con la voz tomada por la tensión vivida dentro del coche.

Ahora, con el trofeo ya bien situado en casa, toca hacer balance y recrearse en el premio al trabajo incansable de taller junto a sus amigos. "Hacer octavo en un Rally de Ourense es algo que todavía no he asimilado porque es muy importante para alguien de aquí. De todas formas, lo que más orgullo me da es haber conseguido que el coche vaya así de bien después de tantas horas trabajadas y tantas noches sin dormir. Los que me conocen saben que estuve a punto de dejarlo todo pero tuvimos fuerza para seguir luchando a pesar de toda aquella gente que nos decía que estábamos perdiendo el tiempo y el dinero. También quiero dar las gracias a La Región por explicar en el especial del Rally todo el proceso de fabricación de nuestro Zx Kit Car. Creo que ahora los aficionados entienden un poco mejor la apuesta que hicimos por construir un coche casi único", afirma.

Narón no, el Surco la siguiente

La proximidad de fechas hará que tras Ourense, Emilio y su copiloto Héctor se tomen un respiro de algo más de un mes. "Narón está demasiado lejos en kilómetros y muy cerca en fechas para los equipos como nosotros, que tenemos que trabajar para poder competir. La siguiente que tenemos en el calendario es el Sur do Condado, una prueba que nos gusta mucho y en la que esperamos seguir subiendo el ritmo. El hecho de solo tener que pensar en conducir y no en trabajar en el coche gracias a la fiabilidad ha adquirido nos da mucha tranquilidad y por eso correremos todo lo que nos permita el presupuesto hasta final de temporada", concluye el mejor ourensano de la edición de 2018 del Rally.