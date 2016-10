Un ourensano en el WRC

La provincia de Ourense estará representada en la próxima cita del Campeonato del Mundo de Rallys, el Rally de Cataluña, con la participación del piloto de Baños (A Veiga), Félix Macías.



Habitual del certamen autonómico, Macías afronta a sus 35 años su primera experiencia en el Mundial, acompañado de su habitual copiloto, la pontevedresa Mónica Álvarez y como no, con el Subaru Impreza STI, construido en Prodrive y que para esta prueba montará brida de 33 frente a la de 36 habitual.



Horas antes de afrontar los primeros kilómetros de competición, con la disputa de una superespecial por las calles del centro de Barcelona y después de completar los dos días de reconocimientos, Macías destaca que "los enlaces en la prueba son una locura. Entre los dos días hemos hecho más de 1.000 kilómetros además de los tramos cronometrados, va a ser todo un reto para nosotros". En cuanto a los tramos considera que "no son especialmente duros, al menos para nuestro ritmo (se ríe). Hay unas cuantas especiales con un kilometraje alto pero no son excesivamente exigentes. La parte de tierra tiene buen piso y es muy rápida. Los tramos de asfalto son de doble carril, con pocas curvas, lisos y limpios. Aun así, sabemos que se ensuciarán con el paso de los participantes, por lo que tomaremos precauciones e intentaremos no meternos en problemas".



Ante sí, su primera experiencia mundialista. Con el dorsal 87 en las puertas del Impreza y encuadrado dentro de la categoría de producción el objetivo está claro antes de partir del podio de Salou. "Nosotros partimos con un solo deseo, disfrutar de la prueba y pasárnoslo bien. El objetivo es llegar a la meta y guardar un bonito recuerdo de una participación en el Mundial de rallys con los mejores. Nosotros no correremos el shakedown así que aprovecharemos para ir a verlo como espectadores", remarca el piloto ourensano.



Por delante, cuatro días de competición y 320 kilómetros contra el cronómetro con un propósito. "Llegar el domingo a Salou con el coche entero porque el próximo fin de semana queremos correr el Rally San Froilán. Además también está cerca el Ribeira Sacra, es la prueba de casa y hay que estar para pelear por la victoria en la Copa Top Ten Pirelli, no podemos dejar que Jorge se la lleve tan fácil", concluye entre risas el rápido piloto ourensano.



Para empezar, una especial urbana



La edición número 52 del Rally de Cataluña se iniciará hoy desde las 13,00 horas.



La dupla Macías-Álvarez tomará la salida a las 13,20 aproximadamente para afrontar el primer gran enlace hasta Barcelona. Allí, en el mismo día, reconocerán con el Subaru los tres kilómetros de tramo por la zona de Montjuic como aperitivo para el gran plato.



Ya el viernes, los participantes en la única prueba mixta del Mundial de rallys afrontarán los seis tramos de la segunda jornada de competición, disputados íntegramente en tierra.



Para el sábado y tras la sustitución del kit de tierra por el de asfalto, los equipos disputarán ocho tramos dejando para el domingo los cuatro últimos.



La llegada del primer participante a la meta de Salou está marcada para las 13,20 del mediodía.