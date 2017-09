Presentado el Rally Ribeira Sacra

O presidente da Diputación Manuel Baltar expresou que “esta proba automobilística, que atrae a pilotos e a escudarías de primeiro nivel, supón un importante evento para promocionar turismo e deporte na nosa provincia e para poñer en valor a gran capacidade organizativa que temos en Ourense”, engadiu Baltar.

O percorrido de 386 quilómetros conta con 96 quilómetros corresponden a nove tramos cronometrados por estradas asfaltadas nos concellos de Ourense, Maceda e Nogueira de Ramuín. O parque pechado e o parque de traballo situaranse nas inmediacións do Campus da Auga, na zona universitaria de Ourense, mentres que a oficina do Rallye e a dirección de carreira estarán ubicadas no Pavillón da Universidade.

Ademais de Alberto Meira, Victor Senra e Iago Caamaño, que loitarán pola vitoria e polo campionato autonómico, tamén participará o equipo de Tomi Makinen Racing, cos pilotos Hiroki Arai e Takamoto Katsuta, quen tamén competirán no vindeiro rallye Racc Cataluña.