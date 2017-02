ADIF reparará a estrada de Prado deteriorada por obras do AVE

Onte iniciáronse as obras de reparación da estrada OU-111 ao seu paso polos concellos ourensáns de Laza e Vilar de Barrio que está afectada polas obras do AVE. Estes traballos correrán a cargo de ADIF e contan cun orzamento de case 470.000 euros.



Esta estrada é o vial autonómico que da acceso a Prado e que se atopa bastante deteriorada por culpa do tráfico de vehículos pesados que están a traballar para executar as obras do AVE. Nesta zona a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, xa tivo que restrinxir o paso de vehículos de alto tonelaxe, porque a estrada, antes das obras, contaba cun tráfico moi reducido, polo que o seu firme estaba adaptada a estas circunstancias e non a vehículos de alta tonelaxe.



Grazas as negociacións do Goberno galego con ADIF, acordouse que este organismo estatal se faga cargo destas actuacións, que durarán un ano.