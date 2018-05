Afloran restos romanos en el atrio de la parroquia de Verín

Aunque era previsible que pudiese ocurrir, como ya en anteriores edificaciones próximas había acontecido, el atrio de la iglesia parroquial de Verín esconde restos de un anterior campamento romano que han sido inicialmente destapados en las catas arqueológicas que el Concello ha programado dentro del plan de reforma integral del espacio perimetral.

La entidad Breogán Arqueoloxía se ocupa de los trabajos, que en el día de ayer dejaban al descubierto parte de uno de los posibles muros del campamento militar y daban cuenta de la aparición de algunos restos de vasijas. La prudencia se instaló desde ese momento en el equipo de arquélogos que con el alcalde Gerardo Seoane sobre el terreno acordaron llevar a cabo otra cata más próxima a la primera para confirmar los primeros hallazgos.

Aunque el descubrimiento está en una fase preliminar, el regidor verinense aseguró ayer que de confirmarse la importancia de los restos y su procedencia romana, el atrio de la iglesia parroquial cambiaría por completo su fisonomía, dejando al descubierto los hallazgos arqueológicos que "ou ben serían cubertos por un cristal ou mesmo ampliaríamos o recinto para situar unha protección perimetral e permitir que todos os que ata a igrexa se achegasen contemplasen a riqueza arqueolóxica que acaba de aparecer", apuntó el primer edil verinense.

Reforma del perímetro

Los trabajos que se desarrollan en las inmediaciones del templo verinense de Santa María la Mayor y que motivaron las preceptivas catas arqueológicas que acaban por descubrir los hallazgos romanos dotarán de mayor visibilidad a la iglesia parroquial. El acuerdo alcanzado con el Obispado permitirá remodelar por completo el atrio en todo su perímetro, derruyendo las construcciones anexas a la planta principal, entre ellas el que se utiliza como local social para los más jóvenes. El proyecto incluye las modificaciones posibles para que los visitantes puedan desplazarse libremente en el entorno del templo en cada una de sus alas.

Concurso público y posterior remodelación

La primera fase de la remodelación está ya en marcha y permitirá el tránsito peatonal en todo el perímetro de la iglesia Santa María la Mayor de la villa. Restará, sin embargo, la reforma de los terrenos al Norte del templo y que comunican con la plaza de la Alameda.

El Concello de Verín licitará en breve un concurso de ideas en el que podrán participar los estudios de arquitectura que así lo deseen de todo el país, para definir la mejor opción de mejora de ese entorno y de su conexión con el principal parque del casco urbano. Será entonces cuando el Ejecutivo de Gerardo Seoane comience a recabar financiación para el desarrollo final del proyecto que incluirá, en la medida de las posibilidades, la construcción de una nueva casa rectoral que dará cobijo a los párrocos de la unidad pastoral verinense.

"Quedará así -explicó in situ el alcalde Gerardo Seoane- una zona completamente diáfana para que a xente que veña ós oficios poida moverse ó seu redor, e non como ocorre agora que se xuntan mil persoas logo dun acto eclesiástico e non teñen como moverse no interior do atrio. Ademais -prosiguió el primer edil-, queremos que a igrexa se vexa, que leva anos agochada entre construcións, e quen a visite poderá tamén contemplar os restos que acaban de aparecer", concluyó.