Una andaina suave, llena de patrimonio, cultura y paisaje

Alrededor de un centenar de personas participaron ayer en la tercera edición de la "Andaina do Viño de Monterrei", una prueba deportiva -con un amplio componente lúdico- que completó 18 kilómetros de un cómodo recorrido. La caminata arrancó pasadas las diez de la mañana en las inmediaciones del Concello de Monterrei, en la localidad de Albarellos. Al frente de la misma, su alcalde, José Luis Suárez Martínez, acompañado por su compañero de partido y colega, Luciano Cuquejo, primer edil del ayuntamiento vecino de Cualedro.

La lluvia respetó a los caminantes, aunque seguramente las pésimas previsiones iniciales detrayeron a algunos de los participantes que inicialmente se había inscrito abonando la cuota de cinco euros que había previsto la organización.

El trayecto discurrió en su totalidad por el valle, aunque tuvo sus pequeñas cotas de montaña, concretamente las que les reportó el paso por la "serra de San Salvador" y que exigieron algo más de esfuerzo a los participantes. Los inscritos se dirigieron desde Albarellos hasta a Pousa y Mixós, para regresar a la terminación recorriendo el camino real verinense, pasadas las dos de la tarde, hora en la que completaron el recorrido los más rezagados de la convocatoria.

En la presente edición, con importantes variaciones en el recorrido, se pretendía, como así aseguró el mandatario local Suárez Martínez, "adaptarse ás demandas do ano pasado para facelo máis accesible a todos, e no recorrido houbo dous avituallamentos. A ruta discorreu por diferentes puntos do municipio, e nesta ocasión, atravesou o Castelo de Monterrei". A la finalización de la prueba, los participantes gozaron de una degustación de vinos de las bodeas del Concello de Monterrei.

Suárez Martínez explicó que "o obxectivo desta andaina é fomentar a práctica deportiva, que mostra o noso compromiso coa vida saudable, así como mesturar o deporte coa posta en valor do noso abundante patrimonio artístico, cultural e natural".