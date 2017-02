O Carrabouxo e Isabel Risco, pregoeiros do Entroido de Verín

O Carrabouxo e Isabel Risco serán os pregoeiros do Entroido de Verín. O Concello confirmou onte ás dúas persoas que, na noite do xoves de comadres, serán os encargados de dar, de xeito oficial, a benvida a un fin de semana de festa rachada na vila verinense.



Tal e como adiantou La Región, Xosé Lois González, pai dunha icona deste xornal, o xa sempiterno e archicoñecido "Carrabouxo", terá o cometido de saudar á festa. Faralle compaña, logo de que a raíña do Entroido chegue despois de recibir á comitiva que desembocará no barrio de San Lázaro polo camiño real, a actriz Isabel Risco.



Tras as tradicionais ceas das comadres nos restaurantes da vila, amenizadas polas charangas Támega, Nova Terra de Trives, Jalácticos, Vakapinta e Fuego, as mulleres dirixiranse á Casa de Escudo. Cara as 00,30 horas, partirá a procesión. A raíña recibirá a comitiva encabezada por Don Carnal, e todos, na Praza Maior, escoitarán o pregón que porá o punto e seguido a unha das longas noites de festa no Entroido de Verín.



Xosé Lois González Vázquez, alcumado O Carrabouxo, é un reputado debuxante galego. Traballou como xefe provincial de Telecomunicacións en Ourense ata a súa xubilación en 2009, labor que compartía coa súa faceta de humorista gráfico. Foi membro da directiva da Agrupación Cultural Auriense e presidente deste colectivo durante 13 anos e deu vida á personaxe máis emblemática deste xornal alá polo 1982.



A actriz galega Isabel Martínez-Risco Valdivieso, coñecida como Isabel Risco, comezou no teatro universitario en 1997. Exerceu de presentadora de galas, contadora de contos e traballou na radio. Porén é como actriz televisiva como máis é coñecida, xa que durante a década de 2000 a 2010, ademais da súa actividade teatral ininterrompida, desenvolveu unha intensa presenza na canle autonómica. En 2004 debutou concursando en O rei da comedia e colaborou en Máxima audiencia, despois mesmo copresentaría este último.

PARA OS MÁIS CATIVOS

Mañá mércores 22 de febreiro, de 18 a 19,30 horas, a biblioteca pública de Verín programa a iniciativa 'Contos do Entroido', dentro do ciclo de actividades programadas para o Entroido, no marco da campaña destinadas ao fomento da lectura e dinamización que a instalación municipal desenrola ao longo do curso