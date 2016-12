Verín llena el Auditorio para el estreno del Festival Vía XIV

El Festival Internacional de Cortos VíaXIV ha echado a andar. El ambicioso proyecto cinematográfico puesto en marcha por el Concello de Verín, y que pretende convertirse en un referente dentro de las artes escénicas, arrancó ayer pasadas las 21,30 horas de ayer en el Auditorio municipal de la villa, con su acto oficial de inauguración en el que la presentación corrió a cargo del actor verinense Toño Salgado. La 'premier' concluyó con la proyección del cortometraje titulado "El Pozo", protagonizado por Aitana Sánchez Gijón y dirigido por otro verinense, Héctor Domínguez-Viguera.

Antes del inicio de la gala de apertura, tuvo lugar una convocatoria pública a los medios en la que estuvieron presentes algunos de los miembros del equipo del film que abre el festival, entre ellos, además de su director, el productor ejecutivo Andrés Díaz y la actriz Clara Pampín. Todos participaron, con posterioridad al visionado de su trabajo, en un coloquio con el público asistente, un trabajo que versa sobre las diferentes maneras que tiene el ser humano de hacer frente a sus miedos.

La organización del festival seleccionó un total de 39 cortometrajes internacionales en sus tres secciones oficiales a concurso. Estarán representados países como Colombia, México, España, Brasil o Luxemburgo y podrán visionarse trabajos de ficción, animación y documentales. Los elegidos lo fueron entre 650 cintas recibidas por la dirección del festival de cortos verinense.

Ciclos de proyecciones

Cada sección oficial está conformada por dos bloques que se repetirán a lo largo de la presente semana en tres ocasiones cada uno de ellos, con el propósito de facilitar a los asistentes el poder visionar todas las cintas admitidas a concurso. En la temática de emigración, optan a galardón "Share o no share", "Kamishibai", "Stalingrado", "The heat wave", "17 años juntos" y "Donde caen las hojas", todos los anteriores en el primero de los bloques. En el segundo, "Salsa", "Diente de león", "Cómplices por accidente", "Alone", "56" y "Hanters".

Sobre el Entroido, "Ikal", "Taller de corazones", "El quimérico espectáculo de los Bizzaneli", "Cruel perdón", "Dieciocho" y "Brice Gallagan" integran el primero de los bloques. "O moredo", "La conmoción del silencio", "Criaturas", "Juegos de risa", "Ulises" y "O proxecto de meu pai" conforman el segundo.

"O Rebelde" y "Fronteiras de enerxía animal" son los trabajos ourensanos dentro de la sección de fronteras.

Primeros filmes en la Casa da Cultura

La jornada de hoy comenzará por la mañana con la comparecencia de Carlos Folgoso, para explicar sus vivencias como fotógrafo. A las seis de la tarde, estará en el foro sobre emigración. Las proyecciones comenzarán a las seis de la tarde en la Casa da Cultura, con el primero de los bloques sobre la emigración.

A las 20,00 horas se inician los pases del primero de los bloques relacionados con el Entroido. Y pasadas las 22,15 horas, será el turno para la primera de las secciones relativas a la temática de las fronteras.

En el otro de los recintos habilitados para el desarrollo de la que es la primera de las ediciones de este festival internacional de cortos de Verín, el auditorio, además del foro que arranca a las seis de la tarde, dará comienzo la videomuestra fotográfica del reportero local Carlos Folgoso, en la que se podrá percibir la dura realidad de la crisis migratoria en Europa

El segundo de los bloques tanto de la temática de emigración como de la de Entroido se proyectarán esta tarde en el centro de artes escénicas, el primero a las 20,30 horas. El segundo, a las 22,15.

El periodista Rafa Cid moderará esta tarde el foro sobre emigración

El periodista verinense y director de la delegación gallega de TVE, con un amplio currículum en televisión y director, entre otros, de documentales tan destacados como el de "Carrilanos", Rafael Cid, ha sido el elegido para moderar el primer de los foros temáticos que con motivo de la celebración del certamen de cortos se ha programado para hoy. Hasta el debate se traerá, además de una pequeña historia sobre el mundo de la emigración gallega, ejemplos de las vicisitudes y causas de este fenómeno, su evolución e incluso se tratará de arrojar algo de luz sobre la inmigración que se registra en África o en la más cercana Siria.

En la mesa participará el fotoperiodista Carlos Folgoso, de amplia experiencia en medios de comunicación extranjeros. Le acompañarán Xurxo Mártiz, especialista en el exilio económico y político gallego en Venezuela; Xosé Lois Lei rós, un emigrante retornado de Suiza, y José Antonio Silva Abuín, emprendedor retornado.n