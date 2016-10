Verín pide una valoración a los dueños del solar del Auditorio

El Concello de Verín ha enviado una misiva a dos de los propietarios de los terrenos sobre los que se edificó el auditorio, para solicitar que emitan una valoración de las fincas. El consistorio ha decidido tomar este camino con el objetivo de desatascar el proceso, en cumplimiento de una de las opciones que establecía la sentencia que en su momento había anulado la ocupación directa.

Los terrenos sobre los que se construyó el nuevo auditorio habían sido ocupados de manera forzosa por el anterior gobierno local, ante lo que los propietarios interpusieron sendas demandas. Tras una larga negociación, el consistorio opta ahora por proseguir en el camino de la legalización del inmueble pagando a los propietarios por el terreno "estrictamente ocupado".

El regidor de la localidad, Gerardo Seoane, afirma que "esta carta só responde ao cumprimento da sentenza". A aquellos vecinos cuyos terrenos finalmente no se han ocupado ya se les ha devuelto la titularidad. Los otros dos disponen ahora de dos meses de plazo para responder a la misiva del concello con su particular medición y valoración de las tierras. "Se estamos de acordo coa valoración, págase e xa está", comenta Seoane. En el caso de que la medición de los particulares supere la establecida por el jurado de expropiación, el gobierno local manifestará su disconformidad y se limitará a pagar lo estipulado por este organismo. "Se non estamos de acordo, pagaremos o que corresponde e que o interesado recorra se así o quere", comenta Seoane.

Al precio que el concello vaya a pagar por los terrenos hay que sumarle un 25% de sobrecoste así como los intereses, según recoge la sentencia judicial. "Aquí que estean de acordo ou non da igual, porque hai que respectar o que di a sentenza", manifiesta el regidor socialista. Los interesados conocen, al igual que el consistorio la valoración oficial del terreno estrictamente ocupado, pero el alcalde manifiesta que "hai quen está de acordo e hai quen non".

El conflicto generado durante el anterior mandato por la ocupación de estos terrenos parece no tener fin, aunque Seoane confía en que "se resolva pronto, polo ben de todos os veciños".