Cuando solo puedes ver el Mundial con las manos

El colombiano José Richard siempre fue un apasionado del fútbol de su país. A la edad de nueve años, una enfermedad le provocó una ceguera y sordera de por vida, y todo apuntaba a que se había acabado el disfrutar (o sufrir) viendo a su equipo, el Millonarios Fútbol Club, o a la selección colombiana.

Conoció entonces a César Daza, voluntario en una organización que ayuda a personas con discapacidad, y se hicieron muy buenos amigos. Por eso, César quería que su amigo pudiese volver a vivir los partidos de fútbol como en el pasado. Con la ayuda de un tablero a modo de campo de fútbol, José le coge las manos a César y éste le va narrando minuto a minuto y jugada a jugada todo el encuentro.

A Colombian man helps his deaf and blind friend experience the joy of their team's #WorldCup campaign pic.twitter.com/wsZruvjgAR