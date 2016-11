Despiden a un cura que vincula el terremoto de Italia a "pecados del hombre como la homosexualidad"

Radio María ha anunciado el despido del sacerdote Giovanni Cavalcoli después de que éste vinculara los terremotos que han asolado en las últimas semanas el centro de Italia con los pecados del hombre como las uniones civiles de personas del mismo sexo.



La propia emisora ha informado en un comunicado de la suspensión de Cavalcoli porque "considera inaceptable" la posición del sacerdote italiano "en lo que respecta al terremoto y suspende con efecto inmediato su programa mensual".



La decisión, suscrita por el director de Radio Maria, Livio Fanzaga, explica que "tales posiciones no se corresponden con el anuncio de la misericordia, que es la esencia del cristianismo y de la acción pastoral del Papa Francisco".



El pasado 30 de octubre, cuando se produjo el último sismo que llegó a 6,5 grados, Cavalcoli aseguró que ese tipo de fenómenos eran un "castigo divino" por las uniones entre personas del mismo sexo. Inmediatamente después, el Sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, monseñor Angelo Becciu, rechazó estas declaraciones por considerarlas "ofensivas para los creyentes y escandalosas para quienes no lo son".



Becciu señaló entonces que tales expresiones `datan del período precristiano y no responden a la teología de la Iglesia`. Además, pidió a Radio María que se ajustase más al Evangelio y al mensaje de la misericordia y la solidaridad, que propugna el Papa Francisco, especialmente en el Año Jubilar.



Sin embargo, el sacerdote italiano ha reiterado su posición en otros programas de la radio italiana donde ha llegado a manifestar que "lo confirma todo, los terremotos son provocados por pecados del hombre como las uniones civiles (del mismo sexo)".