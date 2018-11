Dimite el ministro de Defensa israelí tras el alto al fuego en Gaza

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, dimitió este miércoles del cargo por desacuerdos con el Gobierno sobre la aceptación este miércoles de la tregua en Gaza, que consideró una "sumisión al terror", y exigió convocar inmediatamente elecciones anticipadas, declaró en una rueda de prensa.



"No puedo seguir en mi cargo de ministro de Defensa, no puedo mirar a los ojos de las familias del sur que viven en manos de Hamás (...) Israel Beitenu se retira inmediatamente de la coalición", dijo el ya exministro, que explicó que su renuncia está basada en diferencias irreconciliables con Netanyahu.



Fuentes del Likud, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, declararon al "Times of Israel" que este se hará por el momento cargo de la cartera de Defensa y aseguraron que "no hay necesidad de celebrar elecciones en este momento con problemas de seguridad".



La continuidad del Gobierno es posible, ya que la salida de Lieberman de la coalición deja todavía a esta con una escasa mayoría de 61 diputados en una Cámara de 120 escaños.



Lieberman argumentó su decisión en dos desacuerdos fundamentales: el primero es la decisión la semana pasada de Netanyahu de permitir la entrada en Gaza de 15 millones de dólares para pagar salarios de funcionarios de Hamás y, el segundo, la aceptación ayer de la tregua ofrecida por las milicias tras 48 horas de enfrentamientos.





"Lo que pasó ayer frente a Hamás es rendirse al terror, no hay otro nombre para eso. Lo que estamos haciendo en este momento es ganando calma por corto tiempo pero con más problemas en el futuro"



Sobre la decisión de permitir la entrada de dinero a Gaza donado por Catar, señaló que "hay que entender donde va a ir a parar; va a las familias de los terroristas, que todo el tiempo están intentando atacar a Israel, a nuestros soldados y nuestras familias. Estamos dando a los terroristas dinero en efectivo en Gaza. Esto no puede continuar".



"No hay ningún motivo para que los terroristas de Hamás se sigan sintiendo tan cómodos y haciendo lo que quieran", denunció Lieberman.



Y pidió que "cuanto antes", antes del próximo domingo "se decida fecha para las elecciones", y que el Gobierno ponga fin a "la sumisión al terror y la falta de claridad en asuntos de seguridad".