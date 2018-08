Exteriores no tiene constancia de víctimas españolas en el derrumbe de Génova

El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia, por el momento, de que haya ningún español entre las víctimas del derrumbe de un tramo de un viaducto en la ciudad italiana de Génova, una cifra que hasta ahora alcanza once fallecidos y cinco heridos graves.



Según fuentes de Exteriores, tanto la Embajada en Roma como el consulado español en Génova están pendientes del desarrollo de las actuaciones de los servicios de emergencias, pero no tienen conocimiento de que haya españoles afectados.



El Ministerio de Exteriores ha puesto en funcionamiento una serie de líneas telefónicas para atender a todos aquellos españoles que se encuentren en ese área.



En la página de "Spagna in Italia" se facilitan los teléfonos del Consulado General de Milán y del de Génova.



El siniestro, que tuvo lugar en torno a las 12.00 locales (10.00 GMT), ocurrió en el puente Morandi, de 1.182 metros de longitud y una altura de 90 metros, del que se vino abajo un tramo de dos carriles de unos cien metros de longitud, sepultando bajo los escombros a varios vehículos.