Un terremoto de magnitud 6,8 en Perú se salda con un muerto y 65 heridos

Un terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter sacudió hoy el sur de Perú y causó un muerto y 65 heridos, en una zona del país que es constantemente golpeada por la naturaleza por encontrarse en el Cinturón de fuego del Pacífico, donde se registra el mayor número de seísmos del mundo.



Aunque en un primer momento se había señalado que el fuerte terremoto había causado al menos dos muertos, el Gobierno peruano informó luego de solo un fallecido, en la región de Arequipa, además de 45 heridos de mayor consideración y 20 con lesiones leves.



El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó en su último informe que el terremoto dejó también 101 familias damnificadas e igual número de viviendas colapsadas, así como 60 familias afectadas.



Confirmó, además, que se registraron daños de diversa consideración en localidades de las regiones sureñas de Arequipa, Ica y Ayacucho.



El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, había señalado previamente que en Arequipa se informó de la interrupción de carreteras en las zonas de Atico y Yauca, así como daños en cuatro escuelas y un centro de salud.



Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el seísmo ha tenido, hasta el momento, cinco réplicas, la primera de ellas de 3,8 grados y la ultima de 3,9.



La zona fue visitada hoy por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien pidió "calma y tranquilidad" a los ciudadanos, y aseguró que el Gobierno está atendiendo la emergencia.



En una rueda de prensa posterior, la primera ministra, Mercedes Aráoz, afirmó que se ha decidido declarar el estado de emergencia en la zona para facilitar "acciones inmediatas", como la reconstrucción de viviendas y el trabajo en las vías de conexión.



Sostuvo que el interés del Ejecutivo es asegurar "que lleguen todos los servicios" a los afectados, y pidió a los medios de comunicación "tener cuidado" con la información que reciben, porque se han presentado numerosos mensajes y llamadas falsas, según dijo.



Al respecto, el ministro Salud, Abel Salinas, explicó que se ha descartado una información que indicaba que había personas desaparecidos en una mina en Arequipa, y remarcó que los establecimientos de salud están totalmente "operativos".



"Todos los lesionados han sido atendidos, algunos permanecen en establecimientos de salud con fracturas o policontusos, en líneas generales la salud de la población está resguardada y bajo control", concluyó.



El ministro de Defensa, Jorge Kisic, dijo, por su parte, que a pesar de la magnitud del seísmo el daño "no ha sido muy grande", pero se ha habilitado un comando aéreo en la localidad costera de Marcona, con 3 aviones y 4 helicópteros para atender la emergencia.



El fuerte terremoto ocurrió a las 04.18 horas de hoy (09.18 GMT), con epicentro en el océano Pacífico, a 56 kilómetros del distrito costero arequipeña de Lomas y a 48 kilómetros de profundidad, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin embargo, estableció la magnitud del terremoto en 7,1 grados y anunció que no se activó ninguna alerta de tsunami, una información que fue confirmada por la Marina de Guerra del Perú.



Los seísmos de regular a fuerte intensidad y magnitud son recurrentes en Perú, sobre todo en el sur, ya que el país se encuentra en el Cinturón de fuego del Pacífico, donde se registra alrededor del 85 % de los movimientos telúricos del mundo.



Al respecto, el presidente del IGP, Hernando Tavera, informó esta semana de que en el país se registraron 6.013 sismos durante el año pasado, aunque solo 354 de ellos fueron percibidos por la población, en el centro y sur peruano.

El presidente de Perú pide "calma"

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió "calma y tranquilidad" a los pobladores de la zona sur del país que fue afectada hoy por un terremoto de magnitud 6,8 y aseguró que el Gobierno ya está atendiendo la emergencia.



"Calma y tranquilidad, el Gobierno se está ocupando de los temas, por eso estoy yo aquí a pocas horas de haber sucedido", declaró Kuczynski a periodistas tras llegar en helicóptero a la localidad de Chala, en la región Arequipa y una de las afectadas por el sismo.





El gobernante, quien llegó a Chala junto a la ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim, remarcó que ante la emergencia "felizmente el Gobierno esta actuando" y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ya ha enviado ayuda de emergencia y carpas para los damnificados en varios distritos de la región de Arequipa.



"Se va a enviar todo lo que se necesita", enfatizó, antes de indicar que aún no se tiene una cifra definitiva de víctimas ni de daños, aunque acotó que los muertos y heridos se produjeron por la caída de casas de adobe.



"(Las víctimas) entiendo yo, son dos muertos en casas de adobe que se han caído; no hay que construir en adobe, lamentablemente", comentó.



Kuczynski informó de que hoy pudo llegar rápidamente al lugar de la emergencia porque "estaba por la zona", ya que iba a cumplir con actividades en la vecina región de Ayacucho.



"El Gobierno se está preocupando de esto y estamos muy atentos a cualquier sismo, alud, tsunami, que podría presentarse", concluyó.



La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, señaló, previamente, que "todo el Estado está movilizado para atender las necesidades de familiares de fallecidos, heridos y damnificados".



"Hermanos del sur no están solos", enfatizó en Twitter.