El mundo rinde tributo a Simón Peres, el hombre de la paz y la reconciliación

EEUU, Francia, Rusia, la UE, Alemania y España, entre otros, rindieron hoy tributo al expresidente israelí Simon Peres, fallecido esta madrugada a los 93 años, del que todos alabaron unánimemente su tenacidad por lograr la paz con los palestinos.



"No me imagino un tributo mejor a su vida que renovar nuestro compromiso con la paz que él creía posible", afirmó el presidente de EEUU, Barack Obama, tras conocer la muerte de su "amigo" por un accidente cerebrovascular.



Peres "nunca renunció a la posibilidad de una paz entre israelíes, palestinos y los vecinos de Israel", agregó Obama, al destacar que EEUU está "en deuda con él" porque "nadie ha hecho más (...) para construir la alianza entre nuestros países".



El expresidente Bill Clinton, mediador en los Acuerdos de paz de Oslo (1993) de los que Peres fue uno de sus principales artífices, lamentó que Oriente Medio "haya perdido un ferviente defensor de la paz y la reconciliación", en un comunicado firmado también por su esposa y candidata a la Casa Blanca, Hillary.



El jefe del Estado francés, François Hollande, también saludó la memoria de Peres, con cuyo fallecimiento, dijo, "Israel pierde a uno de los estadistas más ilustres, la paz a uno de sus más fervientes defensores y Francia a un amigo fiel".



Hollande, que acudirá como Obama a los funerales, destacó que Peres nunca dejó de defender la visión del "nacimiento de un Estado palestino como única garantía de futuro para un Israel seguro", así como su carácter "visionario" y sus "iniciativas audaces e ideas nuevas para buscar ese ideal" de paz.



El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó su aportación "personal" en el proceso de paz en Oriente Medio, al tiempo que se mostró admirador de "su valentía y patriotismo, su sabiduría y perspicacia, su buen hacer para profundizar en la esencia de los problemas más complejos".



La Unión Europea (UE) también recordó el compromiso con la paz y el diálogo de Peres y pidió impulsar el fin del conflicto entre palestinos e israelíes mediante una solución de dos estados.



"El presidente Peres creía que la mejor forma de servir al Estado de Israel y de proporcionar seguridad a los israelíes era mediante la paz con los palestinos", afirmó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, en un comunicado.



"Incluso en los momentos más oscuros, su inteligencia, ironía y obstinada búsqueda del diálogo han sido fuente de inspiración para muchas personas en todo el mundo", añadió, al destacar nunca dejó de trabajar para convertir la esperanza de paz en realidad.



Para el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, Peres fue un "hombre de Estado excepcional y visionario" que "tenía un proyecto para Oriente Medio y, de forma incansable, creyó en la paz con los palestinos y el resto de vecinos árabes".



El Gobierno alemán valoró la apuesta de Peres por la amistad entre Israel y Alemania, el país de los supervivientes del Holocausto y el país de los verdugos, además de sus esfuerzos por lograr un acuerdo con los palestinos.



"El sentó las bases para un compromiso entre Israel y los palestinos y para un futuro pacífico y fue fiel a ese objetivo hasta el final", dijo el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank Walter Steinmeier, en un telegrama de condolencias.



El Gobierno español destacó el "coraje" de Peres en el "camino de la paz", así como su "decisivo impulso" para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel.



Por su parte, el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, recurrió a Twitter para destacar la defensa de la paz impulsada por Peres y aseguró que su figura "se echará muy en falta" porque "nos recordaba que la esperanza siempre prevalecerá sobre el odio".



En Israel, tanto el presidente, Reuvén Rivlin, que acortó su visita a Ucrania a raíz del deceso, como el primer ministro, Benjamín Netanyahu, mostraron su tristeza por la muerte de Peres.



"No hay un capítulo de la historia del Estado de Israel en el que Simón no escribiera o desempeñara un papel", dijo Rivlin, que destacó los ideales del joven Szymon Perski cerca de la ciudad de Vishnyeva, Bielorrusia, donde nació y desde donde emigró a Israel.



Netanyahu, por su parte, expresó su "pesar personal" y convocó una reunión especial de su gabinete en la que pronunciará un discurso sobre él y que, previsiblemente, establecerá una comisión para preparar un funeral de Estado para Peres.