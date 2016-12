El "no" gana en el referéndum italiano, en los primeros sondeos

El "no" vence en el referéndum sobre la reforma constitucional celebrado hoy en Italia, según el resultado de sondeos a pie de urna anunciados poco después del cierre de los colegios electorales.



El canal público de televisión, RAI, indicó que el "no" podría vencer con un mínimo del 54 % de los votos y un máximo del 58 %, mientras que el grupo privado Mediaset situó la victoria del "no" en un mínimo del 55 % y un máximo del 59 %.



Según los sondeos conocidos tras el final de la votación, el "sí" obtendría un mínimo del 42 % y un máximo del 46 %, de acuerdo con la RAI.



El grupo Mediaset estima, por su parte, que la posición defendida por el Gobierno italiano quedaría derrotada al alcanzar un mínimo del 41 % y un máximo del 45 % de los votos.



El escrutinio del referéndum, al que estaban convocados unos 51 millones de electores, comenzó después del cierre de las urnas y en torno a la medianoche está prevista una comparecencia ante los medios del primer ministro, Matteo Renzi.



El ministerio del Interior comunicó poco después del final de la votación que la participación alcanzó en el conjunto del territorio italiano el 68,99 %.