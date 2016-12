La participación en el referéndum en Italia sube al 57,24 %

La participación del referéndum por la reforma constitucional que se celebra hoy en Italia alcanzó el 57,24 % a las 19:00 horas locales (18:00 GMT), según el nuevo dato actualizado del ministerio del Interior.



El anterior dato de participación, que era del 20,14 %, se hizo público al mediodía, cinco horas después de la apertura de los colegios electorales, que permanecerán abiertos hasta las 23:00 horas locales (22:00 GMT).



En este referéndum, que confirma la aprobación en el Parlamento de la reforma impulsada por el Gobierno del primer ministro Matteo Renzi (centroizquierda), no se necesita una participación mínima sino que ganará la opción que reciba más votos.



Unos 51 millones de italianos están llamados a votar este domingo en un referéndum sobre la reforma constitucional en Italia que prevé, entre otras cosas, poner fin a la función legislativa del Senado y agilizar los procesos legislativos, según el Ejecutivo de Renzi.



En los últimos sondeos publicados sobre la intención de voto, el rechazo a la reforma constitucional se situaba diez puntos por delante del "sí" -55 % frente al 45 %- , pero también mostraron que una cuarta parte del electorado no sabía cuál sería su posición en el referéndum.



Renzi vinculó su continuidad al frente del Gobierno con la victoria en el referéndum, aunque posteriormente lamentó haberlo relacionado y ahora se plantea la incógnita de qué sucederá si el Ejecutivo pierde la consulta convocada por el primer ministro.



Gran parte de la atención internacional, especialmente la de los socios de la Unión Europea (UE) se centra este domingo en Italia por los temores sobre la inestabilidad que una eventual victoria del no pueda ocasionar, al igual que ya ocurrió en junio pasado tras la decisión de los británicos de romper con los socios europeos.