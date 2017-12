Ao tempo que se inaguran a bombo e platillo as obras de ampliación do Hospital de Ourense, nas dependencias da zona vella, a pouco que un se fixe as miserias deíxanse ver por tódalas esquinas. Neste caso bótase en falta unha simple man de pintura. A non ser que se trate dun fenómeno paranormal. Entonces sería cousa de avisar a Iker Jimenez, para que lle adicara unha reportaxe en Cuarto Milenio.