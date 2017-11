Cartelería destrozada en la Serra do Xurés

Jornada de Patrimonio Religioso y Natural. Serra do Xurés. Dan pena los letreros que uno se encuentra camino de la Capilla Pena de Anamán. Un Parque Natural tan lindo debería tener una cartelería a la altura, aunque también hay que reconocer que no todos los que acuden a esta zona agreste son respetuosos con el entorno y la señalización. Los animales salvajes no creo que tengan demasiado interés en arrancarlas ni tampoco destrozar el vallado que las protege.