Cruce peligroso en la calle Sainza

Estando de acuerdo en que los accidentes se producen en casi un 95% por imprudencias de los conductores o por los peatones, es obligación de la administración competente, en este caso el Ayuntamiento, bien Urbanismo o Tráfico, hacer y poner todos los medios necesarios para evitar en lo posible los accidentes. En este caso hace poco ensancharon las aceras y pusieron semáforos en la esquina de Ramón Puga, sobre el nº 18-20, pero el responsable que mando hacer esto no pensó en lo que podía pasar; los coches que suben por Ramón Puga y salen del semáforo que esta sobre el número 14 en verde, cuando llega al paso de cebra del nº 18-20 (más de 20 metros) la mayoría no paran, estando el semáforo en amarillo, porque no está el semáforo bien señalizado y es poco visible y se pone en amarillo casi como el verde de peatones, provocando todos los días riesgo de accidentes y discusiones.

Y por si faltara algo, la parada del autobús es un aparcamiento, y cuando viene tiene que parar a dos metros de la acera, con el problema para la gente mayor, coches de niños, etc. Más vigilancia, más estudio para evitar accidentes, heridos y muertes que ya ha habido. En unos seis años, que yo recuerde, por lo menos ha habido más de 12, alguno incluso con muerte.